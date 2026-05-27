Alpine lo apuesta todo al negro: Gucci dará nombre al escudería y revolucionará su diseño en 2027

Alpine lo ha apostado todo al negro con una alianza histórica con la marca Gucci. La firma de ropa italiana de lujo se convertirá en el patrocinador principal de la escudería de Fórmula 1 a partir de 2027, un acuerdo decisivo para un equipo que llevaba años necesitando un fuerte impulso para continuar en la parrilla.

Gucci dará un vuelco radical a las señas de identidad con las que Alpine entró en la F1 en 2021 al ‘separarse’ de Renault (que únicamente le surtió el motor) y todo apunta a que su color predominante será el negro con tintes dorados. La llegada de la marca italiana se ha conocido este miércoles en un acto del que han formado parte el jefe de equipo, Flavio Briatore, y los pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Gucci Racing Alpine Formula One Team será el nombre de la escudería a partir de 2027 y ya son cientos de aficionados los que manifiestan su deseo de que sea con Fernando Alonso de regreso porque en Aston Martin las cosas están muy lejos de salirle bien. «La colaboración introduce Gucci Racing, una nueva plataforma empresarial y experiencial en la intersección entre el lujo y el deporte», asegura el equipo francés.

«Asociarme con una marca tan prestigiosa como Gucci en la Fórmula 1, como patrocinador principal del equipo Alpine Formula One, es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso. Además, me entusiasman las posibilidades que ofrece esta colaboración con Gucci y los grandes logros que podemos alcanzar juntos a nivel global», dijo Briatore.

Alpine va al alza

«El equipo de Enstone tiene una larga trayectoria de hacer las cosas de forma diferente y ya ha demostrado que la moda puede triunfar en la Fórmula 1. Con el rendimiento mejorado en pista y Alpine logrando su mejor puntuación histórica al inicio de la temporada, esta nueva colaboración con Gucci refleja el creciente impulso del equipo. Me gustaría agradecer a Luca (de Meo) y Francesca (Bellettini) su confianza y dedicación en este proyecto, y por ayudarnos a hacer realidad esta asociación», añadió el magnate italiano.

Alpine está dando grandes pasos para poner fin a una crisis que de ninguna manera se esperaba con todo el revuelo que produjo su llegada a la F1 en 2021, propagado desde el propio equipo. La escudería fue última el pasado campeonato con sólo 22 puntos y en el Mundial actual ya tiene 35 en sólo cinco Grandes Premios y es quinto clasificado y claro aspirante a liderar la zona media. La parte deportiva va al alza… y desde este miércoles queda claro que también la económica.