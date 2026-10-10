Flick abandona el perfil bajo tras golear al Getafe: «Queremos escribir la historia»

El Barcelona sigue de dulce esta temporada y Hansi Flick sabe que el proyecto tiene un potencial desorbitado. El equipo se ha impuesto en casa, con un contundente 3-0 al Getafe sin Raphinha. La gestión de la ambición y los objetivos es determinante en estos casos. El entrenador deja claro que ya no hay hueco para el perfil bajo: «Tenemos algo especial. Siempre estamos centrados en el siguiente partido. Queremos escribir la historia y todo el mundo está en el mismo camino, con la actitud correcta, en todos los entrenamientos».

Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Koundé han sido los goleadores del encuentro. La variedad de anotadores evidencia el gran abanico ofensivo de los blaugranas. Al alemán le gusta lo que ve y señala que tienen opciones de imponerse en todas las competiciones: «Tenemos muchos jugadores a un gran nivel, de mucha calidad. Para ganar títulos es importante. Tenemos además una gran atmósfera en el equipo. Lo puedo ver todos los días y lo agradezco».

El equipo tenía un hueso duro de roer en casa. Flick destaca que el planteamiento de Bordalás complicaba mucho los tres puntos: «Los partidos contra el Getafe no son fáciles. Para mí es el mejor equipo de la Liga en la defensa, lo hacen muy bien. No es fácil generar ocasiones. Estoy muy contento que marcamos en el primer minuto, nos ayudó mucho».

La vuelta de los internacionales era clave en la jornada ocho. El entrenador indica que era algo que sabían que les podía perjudicar: «Después del parón no es fácil volver, tres semanas con muchos jugadores fuera, muchos minutos, teníamos que gestionarlo. Estoy contento con los tres puntos y con la actuación del equipo».

Flick sobre Lamine Yamal y Anthony Gordon

El extremo español ha sido clave en el tercer gol de Koundé, con una gran asistencia. El alemán señala que hoy lo ha tenido muy difícil para mostrar su mejor versión: «Hoy había que darlo todo. Le pregunté si necesitaba el cambio y me dijo que no. Alguna vez hay que gestionar, pero en la primera parte fue un partido fácil para él. En la segunda estuvo más involucrado. Su actitud es buena, entre los partidos tiene los cuidados, se recupera bien, es lo más importante».

Anthony Gordon cada vez está más cómodo en el Barcelona y lo ha demostrado abriendo el marcador. Flick está muy satisfecho con el rendimiento del británico: «Para mí lo está haciendo muy bien, también en los partidos de antes que no marcó. Se pudo ver cuando jugó con Inglaterra, marcó, tenía confianza, y quería seguir así con el Barça. Nos da mucho, tiene velocidad, también puede controlar la pelota».