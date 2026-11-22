Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a generar debate con sus contundentes declaraciones sobre la situación política y social de España. El escritor y periodista, de 74 años, acudió a El Hormiguero el miércoles 18 de noviembre para presentar su nueva novela, La hipótesis más peligrosa, pero la actualidad terminó ocupando buena parte de la entrevista. Durante la entrevista con Pablo Motos, pronunció una de sus reflexiones más duras sobre el país: «España es un país enfermo». Una afirmación que acompañó una crítica a la clase política y a la pérdida de esperanza de los ciudadanos.

«Hemos perdido la fe en los políticos»

La reflexión llegó cuando Pablo Motos le preguntó por el panorama que podría encontrarse España después de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pérez-Reverte aseguró que existe un profundo desencanto con los representantes públicos y resumió su diagnóstico con una frase: «Ya no creemos en los políticos. Buscamos la hipótesis menos mala».

El escritor considera que las sucesivas decepciones han provocado que muchos ciudadanos hayan dejado de esperar grandes cambios. «Nos han engañado tantas veces, nos han mentido tantas veces y nos han decepcionado tantas veces que lo peor es la falta de esperanza», explicó. ￼

Su sorprendente opinión sobre Pedro Sánchez

Uno de los momentos más comentados de la entrevista se produjo cuando el académico habló del respaldo electoral al presidente del Gobierno. Pérez-Reverte contó que conoce a personas que sienten un profundo rechazo hacia Pedro Sánchez y, pese a ello, tienen intención de votarlo. «No hablo de tarugos, hablo de gente de nivel», puntualizó antes de pronunciar su polémica frase sobre España.

A continuación, relacionó esa aparente contradicción con lo que considera un problema histórico del país. Mencionó la Primera República, la Restauración, la Segunda República y la Transición como ejemplos de etapas políticas que, a su juicio, España ha terminado deteriorando. ￼

También carga contra la situación de Europa

Pero sus críticas no se limitaron a la política nacional. Durante la conversación, Pérez-Reverte cuestionó el papel de los medios de comunicación y defendió la importancia de un periodismo independiente que actúe como contrapoder. También criticó el protagonismo de las tertulias y la tendencia a convertir la información en una sucesión de opiniones.

Además, se mostró especialmente pesimista sobre el futuro de Europa, a la que considera debilitada frente al nacimiento de nuevas potencias e imperios. Sus palabras han reabierto el debate sobre la polarización, la confianza institucional y el futuro político del continente.

La entrevista, que inicialmente tenía como objetivo presentar La hipótesis más peligrosa, terminó convirtiéndose en una reflexión mucho más amplia sobre España y sus contradicciones. Una intervención que demuestra que Pérez-Reverte sigue dispuesto a generar debate cada vez que aborda la actualidad.