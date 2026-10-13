Koke no entra en la convocatoria del Atlético para recibir al Manchester tras la muerte de su madre

El Atlético de Madrid ha anunciado a primera hora de la tarde de este martes que guardará un minuto de silencio en los prolegómenos del partido ante el Manchester United por el fallecimiento de la madre de Koke, capitán colchonero que no ha entrado en la convocatoria. Es la única baja de Simeone, que cuenta con el resto de futbolistas para el primer partido del curso de Champions en el Metropolitano.

La progenitora del futbolista falleció esta mañana y el Atlético solicitó inmediatamente a la UEFA realizar actos, previos al encuentro, en su memoria. El organismo europeo aceptó y se guardará un minuto de silencio antes de que ruede el balón y los jugadores colchoneros portarán brazaletes negros. Los mismos actos se reproducirán en el partido de la Youth League que disputan las categorías inferiores de Atlético y Manchester United.

Así la situación, Koke es la única baja en la convocatoria del Atlético para recibir al Manchester United. Simeone contará con el resto de la plantilla que venció al Alavés en Liga y busca dar el primer paso en el presente curso de la Champions tras la derrota ante el Liverpool, cuando sí sufrió numerosas bajas. Se espera que Julián Álvarez regrese a la titularidad.

Comunicado íntegro del Atlético tras la muerte de la madre de Koke

Esta noche, antes del inicio del partido de la Liga de Campeones que nos enfrenta al Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de doña Ana Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, que ha fallecido esta mañana en Madrid. Nuestro club solicitó a la UEFA autorización para guardar un minuto de silencio tanto en el partido del primer equipo como en el encuentro de la UEFA Youth League, así como para que los jugadores pudieran portar brazaletes negros.

El organismo rector del fútbol europeo ha concedido su autorización para rendir este sentido homenaje en recuerdo de la madre de nuestro capitán y de nuestro entrenador del Juvenil A. Asimismo, en señal de respeto a su memoria, la bandera rojiblanca del Riyadh Air Metropolitano ondea a media asta. Desde el Atlético de Madrid queremos expresar nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y amigos y en especial a Koke, capitán del primer equipo, y a Borja Resurrección, segundo entrenador del Juvenil A. Descanse en paz.