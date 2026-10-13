Atlético-Manchester United: el Metropolitano como teatro para soñar en Champions

La rueda del calendario dibuja una nueva jornada de Champions; oportunidad para el Atlético. De resarcirse y dar continuidad, intangibles antagónicos, pero ligados. Vienen de conseguir su cuarta victoria consecutiva, aunque a remolque en Europa tras caer ante el Liverpool. Caminos encontrados. Por eso es tan importante el duelo contra el Manchester United, un coloso europeo que anda reanimándose. Al Metropolitano se aferra el Atlético, su lugar en el mundo. En el Metropolitano inician los rojiblancos la competición más anhelada por el club, cuyo desenlace esta temporada se rodará en su estadio. Motivación extra.

«Entiendo la postura sobre profundizar sobre la final de la Champions en nuestro estadio, pero no alimentemos situaciones generadas fácilmente. Tenemos que jugar partido a partido, que ahí somos fuertes», dijo Simeone. «El año pasado estuvimos cerca de llegar a la final. Sería genial hacerlo este año, pero queda lejos. Hay que tomarlo con calma. Va a ser muy complicado», añade Hancko. Aún queda mucho para entonces. Una secuencia de quince o trece partidos, dependiendo de si está o no dentro del top ocho, de suma exigencia y desgaste.

La victoria es necesaria dentro del duro inicio que aguarda al grupo de Diego Simeone. No sólo fue Anfield, sino que ahora son los Diablos Rojos, plenos de historia y buenos futbolistas, aunque su presente no sea ni tan brillante ni tan concluyente como espera; después Stuttgart y luego el Bayern Múnich, este último también al abrigo del Metropolitano. Es un buen momento del Atlético, culminado el proceso de construcción en el que insistía Simeone en los primeros instantes de la campaña.

Adaptados ya fichajes como Alejandro Grimaldo, Jonathan David o Cuti Romero; relanzado Álex Baena; recuperados Pablo Barrios y Alexander Sorloth; vigente Koke Resurrección y, sobre todo, en pleno progreso Julián Álvarez, ya resuelta su continuidad tras la vorágine veraniega. El atacante argentino puede ser una de las novedades del once. Tiene claro Simeone que las cotas altas pasan por recuperar a su futbolista más diferencial, afectado durante el verano por su frustrado y deseado fichaje por el Barcelona.

Asumida su continuidad, cada día es un paso más para Julián Álvarez, el Atlético y el reencuentro con el mejor nivel. Por ahora sólo fue titular en Anfield, en Vitoria disputó todo el segundo tiempo y este martes surge como opción visible para la alineación. Lo necesita el Atlético, que sólo ha sostenido su portería a cero en uno de sus últimos 17 choques de Champions; igual que necesita el Manchester United la aparición de sus mejores futbolistas para revertir un inicio de temporada insustancial.

En el que sólo ha sido capaz de ganar dos de sus ocho partidos oficiales. Es decimotercero en la liga inglesa y enlaza cuatro choques sin ganar. Bruno Fernandes es su futbolista diferencial. Ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia en esta temporada con su club, con el que ya suma 111 tantos y 109 pases decisivos en 335 partidos desde que comenzó su vínculo con Old Trafford. Pero hay más, como Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Marcus Rashford… No está disponible Benjamin Sesko, además de Patrick Dorgu, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Kobee Mainoo y Luke Shaw.

Alineaciones probables de Atlético y Manchester United