Hancko: «Vemos al Manchester United como un gigante, pero no sé si son favoritos»

La rueda del calendario dibuja una nueva jornada de Champions; oportunidad para el Atlético. De resarcirse y dar continuidad, intangibles antagónicos, pero ligados. Vienen de conseguir su cuarta victoria consecutiva, aunque a remolque en Europa tras caer ante el Liverpool. Caminos encontrados. Por eso es tan importante el duelo contra el Manchester United, un coloso europeo que anda reanimándose.

«El equipo es incluso mejor que el del año pasado. Se ve en la profundidad de la plantilla. Futbolistas como Grimaldo y el Cuti nos hacen mejorar en defensa. Grimaldo siempre sube en ataque y nos ayuda mucho. El Cuti es un jugador con mucha experiencia, que se puede decir, nos aporta mucha experiencia. Tiene calma con el balón y es muy fuerte en los duelos. Nos combinamos bien», dijo Hancko.

Atlético y Manchester se enfrentaron durante la pretemporada. «Cuando vimos a los jugadores de pretemporada, todavía les faltaban jugadores del Mundial. Va a ser muy diferente, pero estamos en un buen momento de forma y venimos de un gran partido. Lo que aprendimos en pretemporada va a ser importante. Enfatizamos su físico y su calidad. Son fuertes en los duelos y desde el punto de vista defensivo, hay que estar centrados porque tienen una gran fortaleza ofensiva», explicó Hancko.

«El Cholo analizó el momento de su equipo que triunfa en Liga y debe arrancar en Champions. Es un club que se permite muy buenos jugadores. Ahora mismo no han empezado muy bien la temporada, pero tienen mucha calidad. Les vemos como gigantes, pero no sabemos si son favoritos. Trataremos de enfocarlo como un partido de eliminatoria. Tenemos que conseguir puntos. Jugar contra ellos en la segunda jornada no es fácil», añadió.

La Champions siempre ilusiona al Atlético, más esta temporada que la final se celebra en su estadio. «El año pasado estuvimos cerca de llegar a la final. Sería genial hacerlo este año, pero queda lejos. Hay que tomarlo con calma. Va a ser muy complicado. Tenemos primero que ir sumando puntos en la Fase de Liga. Pensar en esto nos puede dar confianza para llegar a la final en nuestro estadio» finalizó Hancko.