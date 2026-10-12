Simeone: «¿Final de Champions en el Metropolitano? No alimentemos situaciones lejanas, somos fuertes partido a partido»

La rueda del calendario dibuja una nueva jornada de Champions; oportunidad para el Atlético. De resarcirse y dar continuidad, intangibles antagónicos, pero ligados. Vienen de conseguir su cuarta victoria consecutiva, aunque a remolque en Europa tras caer ante el Liverpool. Caminos encontrados. Por eso es tan importante el duelo contra el Manchester United, un coloso europeo que anda reanimándose.

Julián continúa con la pólvora mojada y sin marcar en lo que va de temporada. «Los delanteros como Julián siempre necesitan el gol. Más allá de su contundencia de cara a gol, es un jugador de equipo, que se asocia muy bien y asiste. Tiene más herramientas, no solo el gol. Jugó buen segundo tiempo ante el Alavés y esperemos que pueda seguir creciendo para llegar al lugar donde le queremos ver», dijo Simeone.

La Champions siempre ilusiona al Atlético, más esta temporada que la final se celebra en su estadio. «Sabemos la dificultad de esta competición. Este formato te obliga a intentar sumar. Necesitamos puntos, como todos los equipos que quieren continuar en esta competición. Entiendo la postura sobre profundizar sobre la final de la Champions en nuestro estadio, pero no alimentemos situaciones generadas fácilmente. Tenemos que jugar partido a partido, que ahí somos fuertes», comentó Simeone.

Atlético y Manchester se enfrentaron durante la pretemporada. «Hay algunos matices de posicionamiento parecidos, pero faltaban muchos jugadores tanto a ellos como a nosotros. Hay una visión, pero ya han jugado siete u ocho partidos y nos centraremos más en esos partidos que en el que disputamos durante la pretemporada. Interpretamos muy bien el partido contra el Alavés. Ahora nos enfrentamos a un rival que presiona mucho en campo rival y tiene movimientos para sacarte tiempo en la presión. También tienen muchos jugadores rápidos. Es el Manchester, un equipo fuerte, pero tendremos que llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño», detalló Simeone.

El Cholo tiene que gestionar la intermitencia de Lookman y el auge de Baena, dos futbolistas que el curso pasado siguieron diferentes dinámicas. «Son momentos de cada futbolista. No hay un jugador que mantenga siempre un diez de nivel. Lookman no está como quiere estar y como queremos verlo. Pero trabaja todos los días buscando ese jugador. Necesita regatear, perder la pelota y seguir insistiendo. Tiene gol. Baena viene en otro contexto. Tuvo muchas lesiones durante la temporada, en el campeonato del mundo encontró confianza. Hay que gestionar los momentos de cada jugador para lo mejor del equipo», finalizó Simeone.