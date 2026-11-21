El revés de Medvedev se marcha fuera y fumata blanca rodea el Inalpi Arena. Habemus final. Finalissima, que dicen en Turín. Zverev rindió (7-6, 7-6) al ruso y se cita en la final de las ATP Finals contra un Alcaraz que remontó de manera épica (3-6, 6-3, 7-6) a Shelton. Así tendrá las cosas, Turín tendrá la mejor final posible del tenis en este momento. El número uno y el número tres del mundo, toda vez que Sinner, el dos, deshoja la margarita para decidir si pasa por el quirófano.

Zverev, de 29 años, alcanzó así su tercera final en el torneo, después de las disputadas en 2018 y 2021, ambas saldadas con el título. El primer set estuvo equilibrado, y ambos tenistas aprovecharon sus servicios como principal arma. El alemán, que durante el torneo demostró que su saque es letal, registró nueve ace en el primer parcial. El germano se llevó el primer set en el desempate, después de una manga muy igualada en la que ninguno de los dos jugadores concedió oportunidades para hacer break.

El alemán y el ruso protagonizaron un duelo dominado por los saques, con numerosos juegos en blanco y pocos intercambios largos. En el desempate, Zverev marcó las diferencias desde el principio y se escapó con un contundente 6-0, antes de cerrar el set con un derechazo en carrera y endosar un rosco a su rival en el tie-break. En el segundo set, el número uno no perdonó, cogió la delantera y le rompió el saque en el momento más delicado del parcial, con empate a tres en el marcador.

Aprovechó Zverev la situación para hacerse grande y cerrar el partido tras una hora y veintisiete minutos jugados, después de un duelo de puntos cortos y peloteos breves. El alemán aspira a convertirse en el octavo jugador de la historia que conquista las Finales ATP en tres ocasiones, una lista encabezada por Novak Djokovic, con siete coronas, y Roger Federer, con seis. Su rival en la final será Alcaraz, que busca su primer título en la competición después de alcanzar la final en 2025, cuando perdió ante el italiano Jannik Sinner.