En España, los debates no cambian intenciones de voto, pero sí marcan tendencia de elección. Como espectador, te posicionas de una forma u otra en función de las sensaciones que te deja el debate una vez finaliza, y respondes a la pregunta base que todos nos hacemos: ¿quién te ha convencido más? Porque un debate político, y he preparado unos cuantos, va de eso, de sensaciones, de buscar la proyección de una imagen concreta que case con lo que necesita escuchar y ver el ciudadano en el sofá de su casa. Y además de eso, un debate también va de provocar, de mover estados de ánimos, de remover sentimientos y conciencias, como toda campaña electoral.

Y si de eso trata un debate político, la conclusión a la que todo público neutral llegó tras lo acontecido el jueves fue la misma: Feijóo entró como candidato y salió como presidente. Su inicio, de voz reseca y titubeante, dio paso a un torrente de evidencias contra el Gobierno y el presidente más corrupto de la democracia, que la impostura de Sánchez acabó por confirmar, con ese silencio de navajero pillado en plena faena delictiva. Como al niño al que descubres robando en la tienda de golosinas o al perro al que pillas, te destrozando la casa y te pone cara de no haber roto un plato.

El debate, sí, acabó cuando Feijóo obligó al autócrata a callar sobre su pasado; desde entonces, todo fue cuesta abajo en la estrategia de infusión sanchista, deliberada según sus acólitos, repensada, claman sus palmeros. Ese planteamiento de diazepam del trilero mayor del Reino de España no convenció ni a sus más fieles, reunidos entre bambalinas para aplaudirle, pero al que dejaron solo cuando terminó el debate y se encaminó a la penumbra de un plató de claroscuros que representa la España triste de su ominoso mandato.

Ahora, los presbiteros de la trola y predicadores de crecepelo nos intentan convencer de que el repaso de Feijóo a Sánchez en realidad fue algo preparado por este último, al estilo de Rocky cuando se dejaba apalizar por el ruso antes de reaccionar y ganar la pelea. Pero de tener más imputados que diputados, de bailar ante los cadáveres calientes de su negligencia moral y política y de robar hasta la grifería de Moncloa, uno no se recupera, salvo que empecemos a tomar en serio su frase más autocrática de la legislatura: «gobernaré de una forma u otra», amenazó en uno de sus últimos mítines. Y como por lo legal, no va a ganar ni gobernar, adivinen cuál es la otra vía de «victoria». Sánchez y el PSOE están a diez mentiras y un delito de consumar el pucherazo que la España decente teme y con el que la España zombie sueña.