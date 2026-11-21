El gran mentiroso se llevó en la noche del pasado jueves un revolcón a manos de Nuñez Feijóo de los que hace época. Mientras el candidato del PP salió a beberse todo el colacao, el todavía presidente del Gobierno quiso hacerse perdonar sus ocho años en el poder, yendo de víctima.

Pero no coló. Es un pobre hombre abrumado por su reciente pasado cuajado de corrupción familiar, del PSOE y de sus principales colaboradores. Lo único realmente subrayable de la participación sanchista fueron las tres veces que pidió perdón por haberse ido de fiesta tras los 69 muertos en Urda. Pero, oiga, tanto pedir perdón no puede colar en democracia. Hay que pedir perdón y, acto seguido, presentar la dimisión y anunciar el retiro de la vida pública.

En uno de los posts de este Palo Alto referenciado a Nuñez Feijóo se subrayaba el hecho de que durante las últimas semanas los españoles habían encontrado la mejor versión como líder del candidato del Partido Popular. El debate del pasado jueves no ha hecho más que confirmar esa sensación generalizada, incluso entre sus adversarios y críticos más acérrimos.

Feijóo, del que decían no era capaz de mover ni el voto de una mansa vaca, le dio una manita de óbleas xacobeas dignas de mejor causa. En realidad, el gallego lo tenía bastante fácil, si es que enfrentarse a Sánchez no requiere per se echarse la mano a la cartera. Lo que pudo verse fue lo más parecido a un cadáver político que, por no saber, no sabe ni qué puerta escoger para hacer mutis por el foto e irse a disfrutar del dinero acumulado. No supo responder quién o quiénes le pagaron su campaña de las primarias socialistas, ni las razones por las que cooptó a tipejos como Abalos, Koldo, Santos Cerdán o Puente.

En el debate hubo dos hombres españoles. Uno representando la esperanza; otro carcomido por sus aficiones malévolas y por sus abusos de poder. Resumiendo, Feijóo es hoy más presidente. Y Sánchez es más ex.