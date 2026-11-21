¡Lo que faltaba al más falso/falsario presidente que jamás tuvo este país! A unas horas de que el pasado jueves se llevara a cabo un debate importante entre Sánchez y Feijóo, el señorito Puigdemont, el prófugo de Waterlóo, se despacha en unas declaraciones con el amigo Urreiztieta a propósito de Sánchez y su enorme traición al Estado y a España.

Si estas declaraciones («Me aproveché de la ambición desmedida de Sánchez y su amoralidad para derrotar a España») no hacen cambiar a millones de votos, quizá haya que ir pensando en que el país no tiene remedio.

Un prófugo de la justicia, al que Sánchez amnistió contra el mandato constitucional, ha puesto blanco sobre negro acerca de la capacidad del todavía jefe del Gobierno para traicionar a España y poner en almoneda al propio Estado, algo que queda fuera de cualquier posibilidad por corresponder al soberano pueblo español en su conjunto.

Viene a confirmar el amnistiado que todo ese sacrilegio contra la propia historia de España se hace en aras de una ambición desmedida y enfermiza de una persona. Claro que han colaborado con el «bellido dolfos» de Tetuán centenares de personas que también hay que tabular para que, en su caso, los tribunales de justicia apliquen las leyes democráticas que el propio Estado se dio para defenderse de esos traidores.

«Sánchez y sus chicos han demostrado de lo que son capaces… Nosotros nos aprovechamos de ello, eso es todo… espero que los españoles me comprendan». Naturalmente, no podemos compartir los planteamientos políticos de Carles Puigdemont, lo que no significa en modo alguno que en sus afirmaciones no tenga credibilidad. Y, para más inri, aparece por ahí: ¡faltaría más! José Luis Rodríguez Zapatero, el ladrón de las joyas y el amigo de asesinos en serie.

En un país democrático y que se respete a sí mismo, a esta hora algún fiscal ya hubiera pedido a cualquier juez la detención del traidor al Estado. El columnista debe confesar y confiesa que no le sorprenden en absoluto las declaraciones del prófugo; es algo que ya se podía haber justamente imaginado. Pero la formalidad y la certeza de la traición abren las carnes de cualquier humilde ciudadano que apenas ame algo a su nación.

¡Vergüenza suprema!