Ha sorprendido hasta ser objeto de una columna en El País que la revista Lecturas haya sacado esta semana a Pedro Sánchez en portada, espacio tradicionalmente reservado a figuras de la socialité o del corazón. La izquierda mediática le ha afeado «querer camelarse a las marujas», según Luz Sánchez Mellado.

Esto me ha recordado cuando, siendo yo redactor jefe de Hola, no se me ocurrió otra cosa que colocar en la portada del número 1711 del 11 de junio de 1977 cinco páginas en color y tres en blanco y negro a Adolfo Suárez y en plena campaña electoral, cuando hacía exactamente dos meses que se acababa de legalizar al Partido Comunista.

No fue tarea fácil en esos momentos por lo anteriormente expuesto, teniendo que hacer juegos malabares para convencer al director y propietario de la revista, Antonio Sánchez Gómez, gran director y muy de derechas, de que había que publicar la entrevista para apoyar su candidatura frente al líder socialista Felipe González.

Suárez buscaba conectar con el electorado femenino, que representaba más de la mitad del censo. El reportaje mostraba una imagen idílica y cercana de Suárez en el Palacio de La Moncloa junto a su esposa Amparo Illana, «una impresionante compañera que siempre creyó en mí, incluso en etapas muy difíciles de mi vida e incluso actualmente». Como ella reconocía, vivir con el presidente «es horripilante».

Se despierta muy temprano y desayuna en el mismo dormitorio: un zumo de naranja y un café. Inmediatamente baja al despacho donde está trabajando, ininterrumpidamente, hasta las tres y media. Y si no tiene comida o consejo, almorzamos juntos. Y vuelve al despacho donde continúa hasta las diez y media o las once de la noche, en que sube a casa, pero siempre cargado de carpetas y papeles para seguir trabajando después de cenar.

Esto en una jornada normal; de las otras, «mejor no hablar». Cuando le pregunté si el presidente dormía bien, me reconoció: «El poco rato que tiene, sí, menos cuando le despiertan por la noche con el teléfono». Y sobre las comidas: «Nada, poquísimo. Siempre ha sido así. Es increíble cómo puede mantenerse. De todo come poquísimo. Siempre le tomamos el pelo con la tortilla francesa de un huevo y muy pasada. Bien aplastada y bien seca. Y si es un filete, tiene que ser un filetito y muy fino. También le gustan las judías, las lentejas y el cocido, pero siempre en pequeñas cantidades». A propósito de esto y durante el almuerzo en familia que compartí con ellos en el palacio de La Moncloa, había «cocidito madrileño», observé lo que tomaba el presidente: exactamente veinticinco garbanzos, ¡veinticinco garbanzos! y antes un poco de sopa de cocido y nada más”.

Esta dieta, por llamarlo de alguna manera, le permitía conservarse, físicamente, muy bien, asombrosamente bien. Aquel reportaje tuvo una enorme repercusión social y mediática en las elecciones por su proyección personal y tan íntimamente humana.

Años después, también haría la primera entrevista al ganador de las elecciones del 28 de octubre de 1982, tras su investidura el 1 de diciembre. ¿El personaje? Felipe González y familia. Como ya recordarán, en varias ocasiones he comentado sobre su entrada en el Palacio de la Moncloa, de noche, con los dos niños y las maletas.

«Estoy enamorado de Begoña»

Han causado gran sorpresa las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, reconociendo públicamente en una revista del corazón como Lecturas que está enamorado de Begoña. Y como escribe David Lema: «No se trata de un simple hombre enamorado. Se trata de un presidente que necesita contarlo». ¿Por qué no? Pero según la compañera Luz Sánchez Mellado, «la carcundia mediática se le ha echado encima por querer camelarse a las marujas que son tontas (no lo digo yo, sino la compañera) y compran cualquier cosa».

Querella contra mi compadre

El magistrado Antonio Piña de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella con petición de dos años de cárcel contra mi compadre Julio Iglesias, por «presuntos delitos de libertad sexual, lesiones y trato degradante en sus residencias de República Dominicana y Las Bahamas». Yo que he conocido y tratado a Julio Iglesias en la mayor intimidad en estas residencias, puedo afirmar y afirmo a Su Señoría que tienen que ser totalmente falsas las declaraciones de estas ex empleadas. También puedo dar fe de que pocos patronos como Julio se comportan con la deferencia y buen trato con quienes le sirven. Se me escapa la razón que existe en ciertas cloacas para hacerle tanto daño mediático. Desde luego, el Julio de quien hablan no es ni de lejos el Julio que yo conozco. Demos tiempo al tiempo y que la justicia hable.

Chssssss…

En el debate que tuvo lugar el pasado jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hubo un claro vencedor por su sentido del humor, su media sonrisa, su contundencia cuando había que tenerla, su aplomo y su seriedad: Alberto Núñez Feijóo.

Así que te tiene narcotizada. ¡Qué va!, yo diría que, simplemente, eres un estómago agradecido.

Verdad que el busto es parte del cuerpo, pero también verdad que se te fue vívido y coleando.

Con todo lo que te aprecio y he admirado, no llego a entender cómo puedes seguir apoyando a quien tanto daño ha hecho a tu partido. No lo entiendo porque eres una gran persona y jamás te aprovechaste de ser la mujer de…

Es que «la jodienda no tiene enmienda» y si no, que se lo digan a quien ha hundido a la empresa americana que desarrolla hardware y software.

Qué felicidad ver cómo se identifica con la clase obrera desde La Finca. ¿También su novio? Seguid viajando a paraísos escondidos y deja de ser solidaria de boquilla… Es un tanto oneroso e indignante.

La verdad es que no es absolutamente nada agradable tener un padre como el que tiene, pero también es verdad que ella no tiene la culpa.

La edad no pasa en balde y el estilo de las personas tampoco. Hay que tener cuidado con la vestimenta para no resultar un tanto ridícula. Existen mujeres que se lo pueden permitir y otras no, como en este caso.

Todo se copia. La niña lleva el anillo en el mismo dedo que la mamá. Esperemos que solo sea eso…

La verdad es que tiene muy mala suerte. Casi desde muy niña tuvo que enfrentarse a la amarga realidad, pero lo cierto es que no ha dejado de luchar jamás y siempre con alegría y sin odio ni rencor. Ahora la vida le ha vuelto a dar otro golpe con la enfermedad de su marido. Pero seguro que saldrán también de esta.