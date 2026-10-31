La columnista de ‘El País’ Luz Sánchez-Mellado lamenta que el accidente de Urda frene la campaña del PSOE: «Se acabaron los bailes»

La columnista de El País Luz Sánchez-Mellado ha publicado un artículo en el que pone el foco del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 víctimas mortales, en el freno que este este suceso ha provocado en la campaña electoral. «Se acabaron los bailes», escribe en su columna.

Horas después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde un tren AVE colisionó contra un tren Iryo dejando al menos 69 víctimas y cientos de heridos, Luz Sánchez-Mellado publicaba en su columna de El País su lamento por que la tragedia frenara la campaña electoral tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.

En su artículo, Sánchez-Mellado escribía: «Se acabaron los bailes arrítmicos de Sánchez en sus mítines», incurriendo en una profunda frivolidad al utilizar la tragedia de Urda, que ha convertido en el accidente ferroviario con más víctimas de la historia de España para expresar reproches y lamentos mientras las familias lloran a sus fallecidos.

«Se acabó el colegueo de Broncano y sus coleguitas con los candidatos más afines», abría el artículo, en el que luego expresaría que dejaría de pasar revista a los acontecimientos de la precampaña, alegando que «nada de eso ha terminado, no va a terminar estando aún caliente el ADN de las víctimas de los trenes en Toledo». De este modo, la autora instrumentaliza el dolor ajeno como ariete literario y desvía el foco hacia su propia autocomplacencia emocional.

A través de las redes sociales, Sánchez-Mellado se ha quejado por las críticas recibidas tras la publicación de su polémica columna. Asimismo, ha citado una publicación de Jordi Évole, a quien ha pedido disculpas alegando que ha recibido «una ola de odio» por publicar su artículo en las redes.

Ataques a Eduardo Inda

La columnista de El País es muy activa en redes y en varias ocasiones ha atacado al director de este medio, Eduardo Inda, llamándolo «tóxico» y alegando que es una «mala persona». Además, ha salido en defensa de su medio ante las críticas que ha hecho el propio Inda en el programa Horizonte, afirmando: «Me descojono con el análisis que está haciendo Inda sobre la exclusiva de El País de los barcos marroquíes».