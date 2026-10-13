Cuando los jugadores de Atlético y Manchester United se presentaron en el Metropolitano y levantaron la mirada, entendieron el guion. «Defended lo que amamos», rezaba el fondo sur del estadio. Lema presidido por Blas de Lezo y acompañado por una bandera de España que daba la vuelta al estadio, dibujada por todos los aficionados con sus cartulinas en alto. Reciente Día de la Hispanidad, Blas de Lezo y un rival inglés. Imposible más ingredientes nacionales. La trama fue una secuela de la histórica batalla naval. El bando español se impuso al inglés. El Atlético rindió (2-0) al Manchester y se quita el peso en Champions.

De Metropolitano al Metropolitano, eso sueñan en la parte rojiblanca de Madrid. De octubre a junio, un viaje de ocho meses con despegue y aterrizaje deseado en idéntico aeropuerto. En el mismo ring donde claudicó el Manchester se celebra en junio la final de la Champions. El camino ha empezado con el pie derecho después de hacerlo con el izquierdo en la primera jornada ante el Liverpool. El Manchester actual tiene más magnitud que recursos. Pocos más allá de lo que imagine Bruno Fernandes.

Tan arrítmico anda el Manchester que no le había dado tiempo a posarse con los dos pies cuando se quedó sordo de uno. O tan coral se mueve este Atlético, todo sea el punto de vista. Sea como fuera, el primer golpe no se demoró ni un minuto. Lo que tardó este Baena 2.0 en hacer lo que hacen los grandes futbolistas. Controlar, ver, pensar y ejecutar en el área, donde todo pasa muy rápido. Habilitó la entrada de Barrios y golpeó lo suficiente para que el balón entrara. Llorando, pero entró por más que Heaven intentó frenarlo desde el suelo.

Y la secuencia terminó con Barrios dibujando un 6 al cielo. De heredero a capitán. En honor de Koke y en memoria de Ana Merodio, madre de Koke fallecida este martes. Faltaba el capitán, pero estaba el heredero. Junto a él los que descansaron en Vitoria -Baena y Kang-in Lee- y Julián Álvarez, cuya titularidad estaba cantada desde el pasado sábado, cuando fue suplente ante el Alavés. De primero de cholismo. El Manchester, sin delantero puro de inicio, trató de arrebatar la posesión. Muy osado ante este Atlético que disfruta con balón; muy osado para este Manchester que apenas es una rémora de lo que fue.

Ya se pueden gastar más de 1.500 millones de euros en la última década que, si no hay una línea de juego a seguir, el castillo se convierte en uno de naipes. Ni una leyenda como Carrick puede con ello. Ya ha firmado el peor arranque del club desde 1986. Con dinero se compran individualidades, como la de Mbeumo, que rozó el gol en dos ocasiones, pero alcanza para el colectivo. El Manchester vivía por destellos, mientras que el Atlético de la fuerza del grupo.