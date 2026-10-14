Simeone: «Tuvimos la suerte de empezar el partido con buen pie, pero fuimos mejores que el Manchester»

Simeone se personó en el auditorio del Metropolitano con mucha alegría y poca voz. No todos los días se consigue una victoria ante un coloso europeo. Bien merece la pérdida de unos decibelios. El Atlético fue mejor y rindió (2-0) al Manchester United con goles de Barrios y Lookman. Los ingleses, que acabaron con un futbolista menos por la expulsión de Yoro, firman el peor arranque del club desde 1986.

Claro que el partido estuvo ensombrecido por el fallecimiento de la madre de Koke. El capitán rojiblanco, lógicamente, se cayó de la convocatoria y sus compañeros le dedicaron el tirunfo. «Sabemos de la importancia que tiene Koke dentro del club como persona. Fue un momento difícil para todos. Tiene una gran familia. Lo acompañamos en sentimiento. Es un chico fuerte, junto a su linda familia llevará este momento adelante», dijo Simeone.

Julián Álvarez se reencontró algo con el Metropolitano. Al menos tuvo menos pitidos. «La afición va relacionada con lo que los futbolistas dan. La gente quiere ver lo mejor de cada uno y la gente lo está dando. Está más cerca de ser el futbolista que todos los aficionados del Atlético de Madrid quieren ver. Lo necesitamos. Es buena la competencia interna con Jonathan David. Siempre ha sido uno de los puntos más fuertes nuestros. Competir internamente bien es vital cuando hemos ganado campeonatos», explicó Simeone.

Barrios volvió a ser titular en Champions y sigue cogiendo ritmo. «Estamos intentando gestionar sus tiempos de la mejor manera. Cada día está más fuerte y mejor. Esperemos poder generar esta gestión de los millones de partidos que hay. Me gustaría ponerle los 90 minutos siempre, pero hay que gestionarlo para toda la temporada. Cardoso está en un momento muy bueno. Ante la Real Sociedad empezó a tener nivel alto y necesitamos ese futbolista que fuimos a buscar. Morten también estuvo bien. Es importante la competencia interna», detalló el Cholo.

«Tuvimos la suerte de empezar el partido con el pie afortunado. La jugada del primer gol fue muy bonita. Sabíamos que iban a presionar alto, pero sabíamos que si saltábamos esa presión íbamos a tener situaciones importantes. En la segunda parte llevamos el partido donde mejor nos venía. Hicimos un partido global mejor que ellos. Siempre intentamos buscar más», finalizó Simeone.