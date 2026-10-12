Cubarsí, ambicioso con el estado de forma del Barcelona: «No debemos frenar»

Pau Cubarsí atendió a los medios de comunicación, junto a su entrenador, en la tarde de este martes desde el estadio Ali Sam Yen en Estambul para analizar la previa de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League que medirá al Barcelona contra el Galatasaray. El central volverá al once titular de Hansi Flick después de ser suplente el pasado sábado ante el Getafe.

«Vengo de jugar del Mundial y el míster me está dosificando, pero yo estoy preparado y él sabe que me gusta jugar todos los minutos», comenzó señalando Cubarsí sobre sus minutos de juego esta temporada.

Sobre la gran racha del equipo: «Imparables no, pero sí en una dinámica muy buena. Muy positivos y en mucha confianza. No debemos frenar».

Sobre los arbitrajes y el Real Madrid: «No me fijo en ese tema. Lo que venga de fuera no nos interesa mucho. Me centro en mi club».

«Ya sabemos de las cualidades de ellos, sabemos la atmósfera que transmite el campo. Hacer nuestro juego y estar atento a los pequeños detalles», dijo Cubarsí sobre el infierno turco que le espera al equipo este martes.

«Puede ser que sí, solo tengo 19 años, pero la edad no es una excusa y yo procuro trabajar y ser muy competitivo», comentó el central catalán sobre su nivel de juego.

Sobre dejar la portería a cero: «Sí, es un reto, la portería a cero te ayuda a ganar partidos y más en estadios como este. Tenemos que mejorar en este tema, tenemos un nivel de mejora espectacular».

«Es uno de los mejores del mundo, va a hacer una gran temporada. En su posición va a dar mucho nivel y esa plantilla amplia que necesitamos», comentó Cubarsí sobre De Jong.

«He crecido; este verano ha sido importante en mi carrera. Siempre he tenido confianza. Los delanteros van a muerte por su equipo, a hacerte daño», señaló el central culé.

Sobre Lamine Yamal y el Balón de Oro: «Todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo, la gente lo ve en el campo y él sabe que se merece el Balón de Oro. Yo también podría estar por ahí, pero yo voy más tranquilo y él sí que es más mediático».