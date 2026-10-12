Convocatoria del Barcelona contra el Galatasaray: Raphinha no viaja a Turquía

El Barcelona ha publicado a primera hora de esta mañana la convocatoria para viajar a Estambul y medirse este martes al Galatasaray en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. Una convocatoria en la que no está Raphinha, tal y como anunció Hansi Flick el pasado viernes. El brasileño todavía está en fase de recuperación, así como Frenkie de Jong. Tampoco viajan los lesionados Christensen y Roony.

Raphinha volvió lesionado del parón de selecciones con Brasil y Hansi Flick no quiere correr riesgos con él. Todavía no ha vuelto a entrenar con el grupo y ya no entró en la convocatoria contra el Getafe en el regreso del equipo culé a la Liga. Tampoco estará en el regreso a la Champions y habrá que ver si estará para el partido del Betis de la próxima semana.

No hay sorpresas en esta convocatoria para viajar a Estambul, porque la no presencia de De Jong también estaba clara. El centrocampista holandés sigue su proceso de recuperación. Un Barcelona que goleó al Feyenoord en la primera jornada y que busca su primera victoria fuera de casa esta temporada en Europa.

📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 https://t.co/1KFtopFWu4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 12, 2026

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para medirse al Galatasaray en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League: