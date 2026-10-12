Champions League: Galatasaray - Barcelona

Convocatoria del Barcelona contra el Galatasaray: Raphinha no viaja a Turquía

Raphinha es la gran ausencia del Barcelona en esta segunda jornada de Champions

El equipo culé viaja en la mañana de este lunes a Estambul

Un Barcelona intratable con un inicio de Liga de récord

Raphinha, Barcelona, Brasil
Raphinha, con el Barcelona. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amante del fútbol por encima de todo.

El Barcelona ha publicado a primera hora de esta mañana la convocatoria para viajar a Estambul y medirse este martes al Galatasaray en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. Una convocatoria en la que no está Raphinha, tal y como anunció Hansi Flick el pasado viernes. El brasileño todavía está en fase de recuperación, así como Frenkie de Jong. Tampoco viajan los lesionados Christensen y Roony.

Raphinha volvió lesionado del parón de selecciones con Brasil y Hansi Flick no quiere correr riesgos con él. Todavía no ha vuelto a entrenar con el grupo y ya no entró en la convocatoria contra el Getafe en el regreso del equipo culé a la Liga. Tampoco estará en el regreso a la Champions y habrá que ver si estará para el partido del Betis de la próxima semana.

No hay sorpresas en esta convocatoria para viajar a Estambul, porque la no presencia de De Jong también estaba clara. El centrocampista holandés sigue su proceso de recuperación. Un Barcelona que goleó al Feyenoord en la primera jornada y que busca su primera victoria fuera de casa esta temporada en Europa.

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para medirse al Galatasaray en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League:

  • Porteros: Joan García, Szczęsny y Livaković.
  • Defensas: João Cancelo, Balde, Cubarsí, X. Espart, Gerard Martín, Koundé y Eric.
  • Centrocampistas: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal.
  • Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

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