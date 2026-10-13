Flick se rinde a su estrella: «Lamine Yamal es un jugador increíble»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en Estambul tras la goleada del Barcelona contra el Galatasaray con dos asistencias magistrales de Lamine Yamal que decidieron el partido en la segunda mitad.

«Creo que jugamos bien también en la primera mitad. Tuvieron un ataque y marcaron un gol. Por supuesto, debemos mejorar, pero este estadio no era fácil. Estoy muy contento con el resultado», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios de comunicación.

«Lamine Yamal no ha marcado hoy, pero ha creado suficientes ocasiones para marcar tres o cuatro goles. Es un jugador increíble y es muy importante para nosotros», dijo tras el gran partido de su gran estrella.

«Sí, creo que en la Champions, incluso cuando jugamos bien, en ciertas situaciones no tomamos buenas decisiones en el último tercio. Y eso es algo que debemos mejorar. Pero hoy, en este campo y con esta atmósfera, no fue fácil. Pero estoy muy feliz», añadió el entrenador alemán.

Sobre la charla al equipo en el descanso: «Les he dicho que me gustaba lo que estaba viendo, pero que aún podíamos mejorar».

«No pensé en cambiarle porque debíamos manejar las cargas de otros jugadores. Físicamente está muy bien», añadió Flick sobre Lamine Yamal.

«El fútbol cambia muy rápido. Estamos orgullosos de la situación en la que estamos, del estilo al que jugamos. Nuestra ambición va más allá. Ahora no se pueden ganar títulos. Trabajamos para mayo y junio», dijo el entrenador germano.

Más sobre Lamine: «A veces tampoco veo los pases que ve Lamine en el campo. En los entrenamientos hace lo mismo».