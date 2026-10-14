Lamine presume de su regate ante el Galatasaray: «Lo llamaría la casi rabona»

Lamine Yamal maravilló en Turquía. El delantero protagonizó una de las imágenes de la victoria del Barcelona contra el Galatasaray (1-4) después de su espectacular regate que acabó en la asistencia a Gordon. Un detalle de calidad que dio la vuelta al mundo y que quiso explicar después del partido, bautizando a su obra de arte que hizo levantar de su asiento a miles de aficionados culés.

Fue la acción en la que llegó el tercer gol del Barcelona. Cuando Lamine estaba acorralada, se inventó un regate ante el rival para superarle y sacarse de la manga un regate al inglés para firmar el 1-3. Al terminar el partido, el delantero fue claro: «Bueno… Ha sido efectiva al final. Lo llamaría la casi rabona, pero no sé… en el momento me ha salido así. Ha salido bien para la asistencia de Gordon», explicó.

Una actuación que dejó otra brillantez en la Champions, el último gran trofeo que le queda en su vitrina a los 19 años. Pero una leyenda como Henry no pudo evitar decirle que su nivel está siendo descomunal: «Lo que estás haciendo es increíble, no sé qué decir más». A lo que Lamine explicó qué pasó por su mente antes de hacer el regate: «Últimamente veía mucho que los defensas, siempre que llegan a línea de fondo, se tiraban al suelo. Y pues vi la oportunidad, veía que me podía salir, y es más bonito. Me salió bien y estoy muy contento».

Incluso analizó por qué utiliza cada vez más esos recursos de engaño: «Siempre intentó utilizar cintas para ganar espacio. Los defensas siempre intentan acercarse a ti y esos recursos nos dan la vida». La leyenda francesa, al preguntarle por el Triplete, Lamine Yamal no aspira a menos: «Por supuesto, eso es lo que siempre aspiramos. Somos el Barça y, para mí, somos el mejor equipo del mundo», afirmó.