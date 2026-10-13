Pedri saca pecho tras la goleada del Barcelona en Estambul: «Y decían que no teníamos gol…»

Pedri atendió a los medios de comunicación a pie de campo en Estambul tras la goleada del Barcelona ante el Galatasaray que le da su segunda victoria en esta Fase Liga de la Champions. El centrocampista canario sacó pecho por los nueve goles que lleva el equipo en Europa en dos partidos y mandó un dardo a los críticos.

Pedri comenzó tranquilizando a los aficionados culés tras pedir el cambio en la segunda mitad: «Estoy bien, nada importante, me dolía la barriga y mejor pedir el cambio para que entrara alguien fresco».

«En la primera parte nos precipitamos cuando se ponen por delante. El ambiente era complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, que salió en la segunda parte espectacular y competimos muy bien», analizó el canario tras la victoria en suelo turco.

«En el descanso hablamos de no precipitarnos, darle unas vueltas para desajustarlos a ellos y, cuando la pelota la tienen Lamine, Fermín o Dani Olmo cerca del área, crean muchas oportunidades», dijo Pedri a pie de campo.

Pedri también sacó pecho de la goleada y mandó un dardo a los críticos: «Tenemos mucha confianza. Estamos demostrando que esta plantilla tiene gol, solo es el comienzo y a seguir. Se decía al principio de temporada que no teníamos gol y ya se ve que sí. Nos vienen partidos muy importantes, son los divertidos de jugar, a disfrutar y sobre todo a ganar».