Real Betis – Barcelona, en tiempo real: dónde ver en directo, goles, estadísticas, alineación y última hora del partido de la Liga hoy en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Betis - Barcelona de la Liga
El Barcelona buscará ante el Real Betis seguir con su pleno de victorias esta temporada
El Estadio de La Cartuja ya está listo para acoger uno de los partidazos de esta novena jornada de la Liga, ya que el Real Betis recibe al Barcelona. Dos equipos que están en puestos de Champions League -y que están jugando dicha competición- pelearán en la ciudad de Sevilla por tres puntos que será muy duros de conseguir ya que ambos están ofreciendo un gran rendimiento. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Betis – Barcelona en el que puede suceder de todo.
Real Betis – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de esta jornada 9 de la Liga el Barcelona es el líder indiscutible con 24 puntos, ya que ha ganado los ocho choques que ha disputado hasta el momento, así que los de Hansi Flick pueden presumir de ser los únicos que tienen pleno de victorias. Los verdiblancos llegaron a este duelo en la tercera plaza y entre ellos estaría el Atlético de Madrid, que hoy ha jugado frente al Espanyol. La cuarta plaza, la última de Champions League, sería para el Real Madrid, que mañana se ve las caras ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu, estando los hispalenses en la quinta posición.
Duelo en la zona alta
Como ya hemos mencionado, el Barcelona y el Real Betis están en la zona alta de la clasificación, pero pase lo que pase hoy en el Estadio de La Cartuja el club azulgrana seguirá liderando la tabla porque ya tiene una buena renta respecto a sus perseguidores. Este choque es uno de los más complicados que el Barça de Hansi Flick habrá jugado hasta el momento, por lo que será importante ver qué nivel pueden ofrecer ante este combinado de Heliópolis, que hace unas semanas ya fue capaz de ganar al Real Madrid.
Partidazo en el Estadio de La Cartuja
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este Real Betis – Barcelona que corresponde a la jornada 9 de la Liga y que, sin duda, será uno de los encuentros más destacados de esta fecha en el campeonato nacional. Este duelo se disputará en el Estadio de La Cartuja y ambos equipos esperan no pagar el cansancio del partido de Champions League que jugaron hace unos días, el cual ganaron ambos: los béticos al Oporto y los culés al Galatasaray.
Raphinha y De Jong
La gran novedad en la convocatoria del Barcelona es la presencia del brasileño y del holandés, que regresan tras superar sus respectivas lesiones. El regreso de Raphinha y De Jong.
El Rayo – Athletic Club
Hoy se ha conocido que el Rayo Vallecano – Athletic Club, que fue suspendido por el lanzamiento de aviones de papel al campo, se reanudará a puerta cerrada y los entrenadores podrán hacer alineaciones nuevas, pero todavía se desconoce la fecha y horario.
El árbitro del Real Betis – Barcelona
El CTA escogió a Ricardo de Burgos Bengoechea para que arbitre el Real Betis – Barcelona, mientras que Carlos del Cerro Grande estará en el VAR.
Alineación del Real Betis
Y ya tenemos el once de Manuel Pellegrini para intentar hacer que los tres puntos se queden en Sevilla. Esta es la alineación oficial del Real Betis contra el Barcelona hoy: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Facundo Bernal, Dani Ceballos, Fornals; Lo Celso, Abde y Cucho Hernández.
A qué hora es el Real Betis – Barcelona
Recordamos que este partidazo de la Liga entre el Real Betis y el Barcelona fue fijado en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Barcelona
Hansi Flick ha decidido ya el once con el que intentarán asaltar el Estadio de La Cartuja. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Betis: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Adeyemi y Gabriel Jesús.
Los campeones del mundo
El entrenador del Barcelona recibió a los ganadores del Mundial 2026 y tuvo una conversación muy seria con ellos de cara a esta temporada con el club azulgrana. La charla de Hansi Flick con los campeones del mundo.
Dónde ver por TV en directo el Betis – Barcelona
Este apasionante Betis – Barcelona se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago Dazn, por lo que en OKDIARIO te contaremos en vivo online y en streaming gratis todo lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja.
Hansi Flick
El técnico alemán compareció en rueda de prensa para analizar este partidazo entre el Betis y el Barcelona y habló sobre Lamine Yamal y la situación actual del equipo. Las palabras de Hansi Flick.
Esperando alineaciones
Queda apenas una horita y media para que ruede el balón en La Cartuja, lo que significa que en breves momentos tendremos las alineaciones del Real Betis y Barcelona.
Manuel Pellegrini
El técnico chileno del conjunto verdiblanco charló con la prensa antes de recibir al Barcelona en la Liga y analizó este partidazo. Las declaraciones de Manuel Pellegrini.