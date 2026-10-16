Alineación posible del Barcelona contra el Betis: Gabriel Jesús y Espart optan al once

La alineación del Barcelona este sábado contra el Real Betis con motivo de la novena jornada de Liga en La Cartuja tendrá algunas rotaciones controladas con la titularidad de Gabriel Jesús, Xavi Espart o Gavi. El equipo culé busca su novena victoria consecutiva ante un gran Betis.

El posible once del Barcelona contra el Betis comienza en la portería con la titularidad de Joan García. No hay dudas bajo palos. El portero catalán busca dejar la portería a cero en uno de los escenarios más complicados de la Liga.

La defensa del Barcelona puede sufrir cambios en su alineación contra el Betis este sábado. La pareja de centrales podría estar formada por Cubarsí y Eric García. En el lateral derecho jugará Koundé y en el izquierdo es muy posible que vuelva a jugar Xavi Espart por Cancelo.

Rodri volverá a liderar el centro del campo del Barcelona. No se sale del once el mejor fichaje de este curso en el conjunto culé. A su lado, la novedad ante el Betis será Gavi. Y por delante jugará Fermín López.

Gabriel Jesús será el delantero del Barcelona en la alineación contra el Betis. Vuelve a ser titular después de ser suplente en Champions. A su lado puede ser titular Adeyemi, otra de las novedades. El que no descansa y sigue jugándolo todo es Lamine Yamal.

Posible once del Barcelona

Este es el posible once del Barcelona para medirse este sábado al Betis en La Cartuja con motivo de la novena jornada de Liga: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Espart; Rodri, Gavi, Fermín; Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús.