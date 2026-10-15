Lamine Yamal no descansa tras más de 1.100 minutos en mes y medio: «Está muy bien físicamente»

Lamine Yamal está en un estado de forma fantástico en este inicio de temporada. Tanto con el Barcelona como con la selección española. Con ambos equipos ha brillado de manera superlativa. Sus dos asistencias magistrales y su regate de mago en Estambul en Champions volvieron a asombrar a Europa. El tema es que sigue acumulando minutos y no descansa. Aun así, Flick tiene clarísimo que se encuentra realmente bien.

«No pensé en cambiarle porque debíamos manejar las cargas de otros jugadores. Físicamente está muy bien», señaló con rotundidad Hansi Flick tras acabar el partido en Estambul. Dejó claro que su estrella está muy bien y que por eso lo está jugando todo.

La realidad es que Lamine, tras acumular 280 minutos con España en el parón, no ha descansado ni un solo minuto con el Barcelona en estos dos partidos. Jugó 90 minutos ante el Getafe y otros 90 en Estambul. Ya acumula 1.132 minutos en este primer mes y medio de competición. Diez partidos con el Barça y cuatro con la Selección. Son números importantes conociendo lo larga y exigente que es la temporada.

Lamine Yamal y la carga de minutos

El dilema que podía tener Flick con la carga de minutos de Lamine Yamal no ha llegado a existir. Lo está jugando todo y no está necesitando dosificarse. Él quiere jugarlo todo, se encuentra bien para ello y se lo transmite a su entrenador. También a Luis de la Fuente, porque con España también acumuló muchos minutos en los cuatro partidos del parón.

Y además lo hace con grandes actuaciones como la de Estambul. «Lamine Yamal no ha marcado hoy, pero ha creado suficientes ocasiones para marcar tres o cuatro goles. Es un jugador increíble y es muy importante para nosotros», señaló Flick tras el partido de Champions, elogiando a su estrella.

Con el Barcelona, Lamine Yamal acumula 851 minutos en estos diez partidos. Es un bagaje muy importante de desgaste en solo mes y medio de competición. Pero nadie mejor que Flick y su cuerpo técnico, y el propio Yamal, conocen al ’10’ culé. Por lo tanto, no tiene pinta de que esto vaya a parar. Lamine quiere más.