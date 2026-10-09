Lamine Yamal y la mochila de minutos que abre el dilema para Flick

La mochila de minutos que acumula Lamine Yamal en este primer mes y medio de competición abre el dilema para Hansi Flick en el Barcelona. La estrella culé ya ha jugado más de 900 minutos en este inicio de curso, contando los 281 que ha disputado con la selección española en este último e inédito parón.

El dilema para el entrenador alemán es claro. Lamine Yamal, con la selección española, fue titular en los cuatro partidos de este parón. Descansó en una segunda parte, jugó un partido entero y completó los otros dos jugando 68 y 78 minutos respectivamente. Ahora Hansi Flick tendrá que decidir si seguir exprimiéndole en este mes de octubre o darle descanso en algún partido.

Tampoco lo tiene fácil, porque este mes de octubre se presenta complicado para el Barcelona, con dos partidos de Champions ante el Galatasaray y el PSG, la visita al Betis y el Clásico ante el Real Madrid. Pero todo inicia este sábado ante el Getafe en el Camp Nou y quizás pueda ser el momento ideal para darle descanso.

Un Lamine Yamal estelar

Aunque todos sabemos que Lamine Yamal lo quiere jugar todo. Es joven, quiere ser el mejor sobre el césped y eso conlleva acumular minutos y más minutos. Pero la lesión que sufrió el año pasado en el tramo final de campaña puede sobrevolar las mentes de los que toman decisiones en la entidad culé y pensar en un posible descanso.

En este primer mes y medio de competición, Lamine Yamal ya acumula 952 minutos con el Barcelona y España. Si es titular ante el Getafe, superará los 1.000. Ha completado los 90 minutos en siete partidos, seis con el Barça y uno con la selección española. Además, jugó 65′ en Elche, 66′ en el Ciudad de Valencia, 68′ contra Croacia, 45′ ante República Checa y 78′ en Split.

Lamine no ha descansado en ningún partido en este inicio de temporada. Ha jugado minutos en todos los partidos y sería demasiado extraño que no tuviese minutos ante el Getafe, y más con la baja de Raphinha. Otra cosa es que no salga de titular, pero también sería una sorpresa. La realidad es que Yamal está siendo en este inicio de temporada el jugador más decisivo del mundo. Ha marcado 12 goles y ha repartido 7 asistencias en este primer mes y medio. Está brillando y atreverse a sentarlo también puede ser una temeridad.