Lamine Yamal se regodea y celebra la goleada del Barcelona femenino al Real Madrid

Lamine Yamal ha reaccionado a la goleada del Barcelona en el Clásico femenino. El doloroso 7-0 que sufrió el Real Madrid en la Liga F llegó a la concentración de España y el delantero culé quiso urgar en la herida del conjunto de Pau Quesada. Un momento que quiso aprovechar el futbolista para presumir de la superioridad azulgrana en un partido que dominaron y pasaron por encima al cuadro madridista.

No es la primera vez que Lamine utiliza sus redes sociales para caldear el ambiente. Hasta ahora lo había hecho en las previas de sus partidos; en algunos le salía bien y en otros no tanto, pero es de las primeras veces que ha lanzado un dardo tan directo y contundente. Para ello fue sutil. Compartió una publicación en Instagram de la futbolista culé Sydney Schertenleib celebrando el séptimo gol en el banderín del córner. Además, añadió una canción llamada ‘Today I Did Good!’ (‘Hoy me fue bien’). Curiosamente, la celebración de la jugadora fue la misma que la que hizo Lamine en su golazo a República Checa el sábado.

Un gesto en plena concentración de España mientras comparte vestuario con otros jugadores del Real Madrid masculino como Huijsen, Cucurella y Carlos Espí. El equipo que entrena Pau Quesada se vio asfixiado por la intensidad en la presión del Barça y no fue capaz de ganar los duelos, sobrepasado en todo momento y siendo arrollado por la contundencia del Barcelona.

Una goleada que ha hecho mucho daño al club blanco, que sigue en su desesperación constante por intentar rivalizar con las culés. Pero el gesto de Lamine añade más morbo de cara al Clásico masculino del próximo 25 de octubre en el Camp Nou, donde al delantero le gustaría vivir una noche así contra el equipo de José Mourinho. Hasta entonces, celebra con gusto y satisfacción cómo sus compañeros firmaron un Clásico histórico.