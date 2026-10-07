Marcos López, como cada semana en OKDIARIO, analiza el mundo futbolístico y en este caso toca hablar de Lamine Yamal tras su gran inicio de temporada, tanto con el Barcelona como con España. En este parón con la selección española, la perla de Mataró ha marcado cuatro goles en cuatro partidos y ha demostrado que está imparable en estos momentos. No hay debate en torno a su figura mientras pelea por ganar su primer Balón de Oro.