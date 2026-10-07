Lamine Yamal (19 años) sobre sus orígenes: «Yo venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio»

Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. A sus 19 años ya es el líder consagrado tanto de su club, el Barcelona, como de la selección española con la que ha ganado el Mundial este verano. Es noticia tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Aunque ahora ha conseguido hacerse un nombre en el fútbol, el de Rocafonda no se olvida de sus orígenes ni de dónde viene, «de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio».

En una entrevista reciente recuerda los problemas económicos que pasó su familia durante su infancia, y todo lo que han hecho para que pudiera cumplir su sueño de dedicarse al fútbol. Es por eso que ahora que ya se ha hecho un nombre y es el mejor pagado de la plantilla azulgrana, Yamal ha querido compensar a su familia por todo lo que hicieron por él en el pasado.

Cuando le preguntaron por la casa que el jugador le ha comprado a su madre, Sheila Ebana, el futbolista explicó que fue él quien le dijo que escogiese la que quisiese: «Le compré una casa a mi madre donde eligió. Le pregunté la zona y le dije la que tú quieras», señaló el futbolista del Barcelona que no olvida la vivienda que tenía en su infancia: «Yo venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio».

El hecho de ver a su familia feliz y a su hermano disfrutando de una infancia bonita, con la que él siempre soñó, le hace feliz. «Veo a mi madre feliz, veo que mi hermano puede tener la infancia que yo hubiera querido y eso es lo que más feliz me pone», comentó en una entrevista en el pódcast de José Ramón de la Morena, Resonancia de Corazón.

«Mi padre está tranquilo en su casa, mi abuela está tranquila en su casa, mi madre tiene todo lo que ella quiera. Para mí es mi reina, es lo que más quiero. Es todo lo que un niño puede pedir», aseguró el crack del Barcelona, feliz de poder ayudar a su familia gracias al fútbol.

El internacional español explicó que su madre siempre quiso que estudiara por si la carta del fútbol no le salía: «Mi madre siempre me quería hacer estudiar, me hacía extraescolares, me hacía quedarme. A veces me decía: ‘No vas a ir a jugar si no estudias’». Por último, volvió a resaltar la felicidad de ver a su hermano, Keyne, disfrutando de la infancia que él nunca tuvo: «Veo que mi hermano puede tener la infancia que yo hubiera querido y eso es lo que más feliz me pone».