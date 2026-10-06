El flirteo del creador de Oliver y Benji con Lamine Yamal

Lamine Yamal ya está en el equipo de Oliver y Benji. Yoichi Takahashi, creador de la popular serie conocida en Japón como Capitán Tsubasa, visitó el lunes el Camp Nou y recreó en un boceto la figura del candidato al Balón de Oro. En su día también ilustró a otros futbolistas del club culé como Messi, Neymar, Piqué, Iniesta y Suárez antes de una edición del Mundial de Clubes celebrada en Japón.

Lamine Yamal es uno de los futbolistas más en forma del mundo en la actualidad y está demostrando su buen momento de forma con la selección española en esta ventana de fichajes. Después de no poder mostrar su mejor rendimiento en el Mundial tras salir de una lesión muscular, el extremo está deleitando en los partidos ante Inglaterra, Croacia y República Checa, donde ha sumado cuatro tantos a la espera del partido que disputa este martes España en Split ante Croacia.

En total, Lamine Yamal suma 12 goles y 7 asistencias en los primeros días de competición, juntando los partidos del Barcelona y la selección. Su buena racha en el mes de septiembre le ha colocado en el primer puesto en las apuestas para levantar el Balón de Oro en la gala que se celebrará el próximo lunes 26 de octubre, un día después del Clásico, en Londres. El internacional español compite contra Harry Kane y Kylian Mbappé por un galardón que apunta al futbolista del Barcelona.

Lamine Yamal en el equipo de Oliver y Benji

Lamine Yamal también es un filo a nivel marketing y ya está en el equipo de Oliver y Benji. Yoichi Takahashi, creador de la popular serie conocida en Japón como Capitán Tsubasa, visitó el lunes el Camp Nou y recreó en un boceto la figura del ’10’ del Barcelona como en su día hizo con Messi, Neymar, Piqué, Iniesta y Suárez.

«Durante la recepción, que ha tenido lugar en la Sala Comercial de las Oficinas del FC Barcelona, Takahashi ha hecho entrega al Club de una camiseta del Nankatsu SC, el equipo que ha llevado de la ficción de los dibujos animados a la realidad y que actualmente milita en la quinta división japonesa. Por su parte, el club ha obsequiado al ilustrador con una camiseta personalizada con su nombre», informó el Barcelona en un comunicado publicado en su página web.