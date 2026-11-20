Los partidos de equipos formados por comunidades autónomas han cogido fuerza este mes, con la política eclipsando al deporte. Recientemente, la selección del País Vasco se enfrentó a Venezuela en un partido amistoso, con unos bochornosos cánticos entre los jugadores y los ultras proetarras: «Español el que no bote». La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, admite que le «parecería estupendo» que se pudiera dar un enfrentamiento deportivo entre España y Cataluña.

El partido no ha mostrado un gran interés en el deporte. En su programa electoral, únicamente destacan la protección de las personas trans y LGTBIQA+ y la prohibición de la publicidad de combustibles fósiles. Además de estas dos propuestas, la ex alcaldesa de Barcelona se muestra abierta a un duelo entre España y Cataluña: «Hay una cuestión política de fondo que es compleja, pero me parecía estupendo que en el ámbito del deporte se pudiera dar, ¿por qué no?».

La unión, el respeto y el compañerismo son valores relacionados a cualquier disciplina deportiva. Sin embargo, este tipo de enfrentamientos suelen estar cargados de mensajes de odio, algo que quedó demostrado con el amistoso del País Vasco. La propia Colau reconoce que no tendría una gran utilidad para el verdadero objetivo, el independentismo.

El ambiente hostil estaría prácticamente asegurado. En una entrevista para As, la candidata de Frente Amplio admite que el choque sería mucho más que deporte: «Lo que pasa es que eso no resolvería, en todo caso, una cuestión de fondo que se tiene que abordar con rigor y desde el respeto a todas las posiciones».

Cataluña y País Vasco ya lo dejaron claro en 2006

Ambas comunidades autónomas de España se enfrentaron en un partido amistoso de fútbol en el año 2006. En aquel encuentro, disputado bajo el lema «Juntos por la paz», se exhibieron símbolos independentistas y mensajes de odio al país. Entre los hechos más bochornosos, destacaron varias pancartas para pedir el acercamiento o la libertad de los presos de ETA, una de ellas dedicada al etarra Iñaki De Juana, condenado a cerca de 3.000 años de prisión por su participación en 25 asesinatos.

En el ámbito futbolístico, Cataluña no puede disputar partidos oficiales de selecciones de la FIFA o la UEFA porque no está reconocida como una federación miembro independiente de estos organismos. La normativa vigente de la UEFA, en su artículo cinco, exige como regla general que la federación represente a un Estado independiente reconocido por la mayoría de los miembros de Naciones Unidas.