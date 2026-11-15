La selección del País Vasco tuvo la oportunidad de jugar un partido contra Venezuela. El término «amistoso» quedó en anécdota, ya que los jugadores se volcaron con ultras proetarras en la celebración, con un cántico en contra de España: «Español el que no bote». Ohian Sancet fue muy contundente sobre lo que significaba este encuentro: «Es un orgullo, al final es lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas». Sin embargo, Johaneko Louis-Jean, que salió como titular, ya dejó claras sus intenciones internacionales en septiembre de 2026.

El mensaje generalista del mediocentro ofensivo no se cumple para todos los jugadores. Su compañero de equipo, que ya ha jugado con las categorías sub 17 y sub 19 de Francia, explicó su anhelo por vestir de azul: «Mi sueño es defender los colores de Francia y estoy preparado para hacerlo si me llaman, claro».

Español el que no bote es…. https://t.co/wa6pj6zdqC — Koldo_tellitu (@koldo_tellitu) November 14, 2026

El discurso del propio Sancet también hace aguas, ya que su carrera deportiva provoca que alguna de sus frases sean contradictorias. El futbolista del Athletic fue muy contundente en la previa del partido amistoso frente a Venezuela: «Ojalá el día de mañana podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país. Ojalá el día de mañana pueda ser oficial». Sin embargo, ha jugado en las categorías inferiores de España, incluso llegó a disputar cuatro encuentros con la absoluta.

La mentalidad del mediocentro ofensivo en aquel momento era diferente. En su debut con la Roja frente a Escocia en 2023, Sancet mostró su orgullo por estar a las órdenes de Luis de la Fuente: «El momento ha llegado y estoy muy feliz. Estoy muy contento de poder estar aquí, es un sueño la verdad». Johaneko también dejó claro que su interés era jugar con Francia, en una entrevista para SER el 22 de septiembre de 2026.

Sancet y Johaneko, protagonistas en el: «Español el que no bote»

Ambos jugadores saltaron con el cántico de la selección del País Vasco. Este final con un claro mensaje en contra de España deja una imagen muy curiosa. Kepa Arrizabalaga y Ohian Sancet han jugado con la selección absoluta, peor optaron por sumarse a la fiesta de los ultras proetarras.