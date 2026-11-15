La selección del País Vasco ridiculiza a España con un cántico con los ultras proetarras: «Español el que no bote»

La selección del País Vasco acabó el partido contra Venezuela con un bochornoso cántico contra España. Después de semanas calentando el encuentro, pero no para ganarlo, sino para lanzar dardos contra nuestro país, los jugadores acabaron formando parte de una tremenda falta de respeto a la nación y dejando una imagen muy polémica en San Mamés que ha dado mucho que hablar después de que algunos de ellos se hayan puesto la camiseta de la Selección Española.

La selección vasca derrotó a Venezuela con un gol de Mikel Jauregizar que completó la fiesta en un estadio de San Mamés volcado con más de 40.000 aficionados. El equipo vasco, entrenado por Jagoba Arrasate y Mikel Labaka, sufrió en un inicio de partido exigente en el que Venezuela estuvo muy cerca del gol en un remate al larguero del futbolista de la Real Sociedad Yangel Herrera. Sin embargo, un remate de Jauregizar que el cancerbero Contreras sólo pudo seguir con la mirada, sirvió para darles la victoria.

Pero la polémica va a estallar tras acabar el partido. Algunos de los jugadores de la selección vasca se quedaron para celebrar la victoria y el estadio se dedicó a acordarse de España cantando ‘Español el que no bote’. Un cántico en el que se vio a los futbolistas de la selección vasca abrazados y saltando al compás de la grada. En la selección figuran jugadores de Primera División como Guridi, Sancet, Turrientes, Jauregizar, Zubeldia, Kepa, Guevara, Kike Barja, Beñat Prados y muchos más.

🇻🇪🇪🇸 | Los jugadores de la selección vasca cantan «español el que no bote» tras ganar a Venezuela en un amistoso. https://t.co/O3quUwKemz — HerQles (@herqles_es) November 15, 2026

Una polémica que ha cabreado mucho, puesto que muchos de ellos se han puesto la camiseta de España alguna vez, como el caso de Oihan Sancet. El delantero del Athletic había debutado con la Selección antes de declarar su deseo de la independencia del País Vasco: «Ojalá, el día de mañana, se haga oficial y podamos jugar el Mundial con la selección de nuestro país, Euskadi, contra los más grandes», declaró. La selección vasca aprovechó el partido para mostrar su odio a España y las imágenes han dado la vuelta al país.