La Federación Vasca de Fútbol aprieta al CSD para conseguir la oficialidad de su selección

La Federación Vasca de Fútbol (FVF) vuelve a la carga en su intento de conseguir la oficialidad de la Euskal Selekzioa. Su último movimiento ha sido solicitar al Consejo Superior de Deportes (CSD) la reactivación del proceso a través de la vía prevista en el artículo 48.2 de la Ley del Deporte. El argumento esgrimido por la FVF es que el fútbol vasco reúne las condiciones por su «trayectoria histórica y su implantación social», según han señalado en un comunicado.

El ente federativo vasco añade que posee «documentos históricos y sociales » que prueban el arraigo del fútbol en su territorio y la trayectoria de sus selecciones. La FVF pretende acogerse al citado artículo 48.2 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte; en el que se contempla la opción de que las diferentes federaciones autonómicas «participen directamente en el ámbito internacional cuando la federación internacional correspondiente lo permita y se trate de modalidades o especialidades con arraigo histórico y social en su comunidad autónoma».

Como señala la Ley del Deporte, la Federación Vasca de Fútbol necesitaría el reconocimiento de UEFA y FIFA para poder participar en competiciones oficiales. Ahora, la FVF ha comunicado su intención de reactivar el proceso al CSD y ha informado también a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La institución presidida por Iker Goñi cuenta con el apoyo del Gobierno del País Vasco en sus demandas, que incluyó en su entre sus objetivos para la presente legislatura (2024-2028) la «internacionalización de las selecciones naciones».

Un proceso que ya han completado en pelota vasca, deporte en el que el País Vasco participa en competiciones oficiales desde 2025. La última detalles se produjo el pasado mes, en el Mundial celebrado en Buenos Aires. Los equipos nacionales del País Vasco y de España se midieron en varias ocasiones. El combinado español lideró el medallero con siete oros, nueve platas y dos bronces; mientras que el País Vasco se quedó en tres oros, ocho platas y un bronce.

La selección vasca se mide a Venezuela

La reciente petición de la FVF al CSD coincide con el segundo parón de selecciones del curso. Periodo en el que la Euskal Selekzioa se medirá a Venezuela este sábado en un amistoso en San Mamés. Un partido en el que no contará con los campeones del mundo Mikel Merino, Martín Zubimendi, Nico Williams, Unai Simón o Mikel Oyarzabal. En su lugar, acudirán a la cita otros internacionales españoles como Oihan Sancet o Dani Vician. País Vasco acostumbra a competir en partidos no oficiales, pero ahora busca el reconocimiento internacional para formar su propio combinado y participar en la fase de clasificación de la Eurocopa y el Mundial.