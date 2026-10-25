España se proclama campeón por equipos del Mundial de Pelota ganando al País Vasco el último partido

España se ha proclamado campeona por equipos en el Mundial de Pelota Vasca de Buenos Aires, y lo hizo ganando este sábado el último duelo ante País Vasco por el título masculino de pala corta por parejas. El partido tuvo que resolverse en set de desempate. La Roja festejó la cima del medallero general del certamen disputado en buena parte en la capital argentina con una subsede en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento. La cosecha totalizó siete medallas de oro, nueve de plata y dos de bronce.

Se había asegurado el campeonato incluso antes de disputar tres de las cuatro finales jugadas este sábado tras los resultados de Argentina, México y País Vasco, que lo siguieron en ese orden en la clasificación definitiva. En la última jornada del Mundial, que comenzó el 15 de octubre, España se impuso solo en el partido jugado en el frontón de 36 metros del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en el que Javier Inchaustig y Carlos Baeza (sustituido por lesión en el segundo set por Emiliano Skufka) derrotaron a los vascos por 9-15, 15-11 y 10-5 en el tercer juego.

Para País Vasco fue una jornada algo difícil, ya que también cayeron en la final pelota adaptada contra Francia, aunque esa competencia no sumó para el medallero. Argentina, apoyado por su ferviente público, se impuso a continuación en el mismo escenario en la final de paleta cuero masculina por 2-0 tras un vibrante partido en el que Román Maldonado y Mateo Billoron superaron a los ibéricos Baeza y Javier Labiano por 15-12 y 15-9.

España también fue vencida en la final de frontball femenino ante México, que se quedó además con el oro de la rama masculina. El trinquete del club Ciudad de Buenos Aires albergó las últimas dos finales del Mundial. En paleta goma femenina, las argentinas Sabrina Andrade y Lucía Lumini remontaron un partido que parecía difícil y se impusieron por 13-15, 15-5 y 10-3.

En la rama masculina de la misma disciplina, Argentina con Sebastián Andreassen y Guillermo Osorio venció en sets corridos a Oan Darribat y Kevin Pucheux, de Francia, 15-3 y 15-6. Los tres últimos encuentros del sábado permitieron a Argentina arrebatar el segundo puesto del medallero general a México al superarlo en cantidad de oros.

El medallero del XX Mundial de Pelota Vasca finalizó así: España con siete oros, nueve platas y dos bronces; Argentina con cinco oros y tres bronces; México con cuatro oros y seis bronces; País Vasco con tres oros, ocho platas y un bronce; Francia con dos oros, cinco platas y seis bronces; Estados Unidos con una plata y un bronce; Cuba con un bronce; y Uruguay con un bronce. El presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), Xavier Cazaubon, expresó en declaraciones a EFE que el próximo Mundial, a disputarse en 2030, tendrá a Bilbao como ciudad sede.