La Federación Internacional de Pelota Vasca cambia su sede de Pamplona a Buenos Aires alegando «hostigamiento» en Navarra

Buenos Aires ha sido elegida como sede de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) en la asamblea general anual celebrada este miércoles. La capital argentina, que en estos momentos acoge el XX Mundial absoluto, sustituye a Pamplona. La FIPV regresa cerca de un siglo después a la ciudad en la que fue fundada en 1929. El organismo justificó su salida de la capital de la comunidad autónoma por la disminución de las subvenciones públicas y el hostigamiento de partidos políticos navarros y otras asociaciones.

La elección de Buenos Aires como nueva sede de la FIPV se ha confirmado tras una ajustada votación en la que la localidad bonaerense se impuso a Biarritz (Francia). La ciudad, considerada como parte del País Vasco francés, contó con la aprobación el pasado mes de marzo para establecerse como sede por parte de la junta directiva y las instituciones locales. Finalmente, Buenos Aires terminó siendo la elegida tras resolverse la votación entre las distintas federaciones nacionales con 43 votos a favor, 40 en contra y la abstención de la Federación Española de Pelota (FEPelota).

El cambio de planes respecto a Biarritz no ha afectado a la reelección de Xavier Cazaubon como presidente de la FIPV. El ex pelotari, natural de la localidad francesa, fue uno de los grandes impulsores del proyecto. La asamblea anual también ha consolidado su mandato al frente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, hasta 2030. En caso de cumplir su cuarto ciclo como presidente, Cazaubon mantendrá el cargo durante 16 años; tras ser nombrado en octubre de 2014.

Durante la reunión entre las distintas federaciones de pelota vasca, aprovechando la cita en Buenos Aires durante la celebración del XX Mundial, también se acordaron los presupuestos, balances financieros y patrimonial y el informe económico del último año. Pero la principal sorpresa ha llegado con la elección de Buenos Aires una semana después de que, con el inicio del torneo, se anunciara a Biarritz como nueva sede de la FIPV.

El XX Mundial de Pelota Vasca mide a España y País Vasco

El XX Mundial de Pelota Vasca, que concluye este jueves, ha medido por primera vez en la historia del torneo a las selecciones de España y País Vasco. Ambas federaciones ya se habían enfrentando anteriormente en la Liga de Naciones del pasado año, después de que la FIPV aprobara la incorporación de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi (FPVE) como miembro de pleno derecho.

En las finales del Mundial, celebradas este martes en Buenos Aires, el equipo femenino de cesta punta español se impuso al del País Vasco, mientras que los pelotaris vascos de la selección de Euskadi se impusieron al combinado de Estados Unidos, representado por los hermanos Johan y Gorka Sorozabal. Xabier Barandika y Unai Lekerika se han convertido, de esta manera, en los primeros campeones mundialistas con la selección del País Vasco.