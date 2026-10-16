El País Vasco gana a España en el primer enfrentamiento en un Mundial de pelota vasca

El País Vasco ganó el pasado jueves a España en el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial de pelota vasca. Es la XX edición de este torneo y se está disputando durante estos días y hasta final de este mes de octubre en Buenos Aires. Es la primera vez que nuestro país y la Comunidad Autónoma vasca compiten por separado en este torneo.

El equipo femenino del País Vasco de paleta goma logró el pasado jueves el triunfo por 2-1 sobre España en el primer partido entre ambas selecciones absolutas y en la inauguración del XX Mundial de pelota vasca en Buenos Aires.

El partido se jugó en el frontón de 30 metros del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires. La vasca Nagore Martín se impuso a la española Maider Ardanaz Dufur en un intenso choque ante una tribuna repleta de público entusiasta del deporte e integrantes de varias delegaciones participantes en el certamen.

El primer set tuvo el protagonismo de Martín y Ardanaz, y se inclinó a favor del País Vasco por 15-11 tras un trámite de juego muy parejo. La segunda parte comenzó con cuatro puntos de ventaja para la pelotari española, aunque rápidamente Martín logró igualar en seis puntos y el set se transformó en un golpe por golpe hasta que Ardanaz logró recuperar la iniciativa para ganar por 15-8.

El set definitorio estuvo cargado de emoción, con el aliento de las delegaciones vasca y española a cada punto de las jugadoras. Martín logró una rápida diferencia de cuatro puntos en el inicio que la española no consiguió equiparar, y el partido se cerró con un marcador de 10-4. En el frontón estuvo presente la vicelehendakari del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, animando a las pelotaris vascas.

Un partido histórico

Es el primer partido oficial en un Mundial de una selección absoluta vasca, tras la aprobación en 2024 en la Asamblea General de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) de la participación de la Euskal Selekzioa diferenciada de la española.

España y el País Vasco volverán a enfrentarse el viernes en cesta punta masculina en la ciudad uruguaya de Colonia. Ambas selecciones volverán a jugar el domingo en cesta punta femenina, xare y pala corta, el lunes en cesta punta individual masculino y en paleta cuero, el martes en frontball femenino y mano individual y en parejas; y el miércoles, último día de acción en la instancia clasificatoria, en cesta punta individual. A partir del miércoles 21 y hasta el sábado 24, todas las disciplinas tendrán partidos de semifinales, finales y enfrentamientos por el tercer y cuarto puesto.