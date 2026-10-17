El País Vasco vuelve a ganar a España en otro enfrentamiento del Mundial de pelota vasca

El equipo de cesta punta masculino del País Vasco se impuso a España por 2-1 en el Mundial de Pelota Vasca, que se disputa en Buenos Aires y cuenta con una subsede en Uruguay. El duelo entre la comunidad autónoma y nuestro país se celebró en el Real de San Carlos, situado en la localidad uruguaya de Colonia del Sacramento y designado para los partidos de esta modalidad.

El XX Mundial de Pelota Vasca, por primera vez en su historia, cuenta con la participación de una selección independiente del País Vasco. En la jornada del jueves, ya se midió con España el equipo femenino de paleta goma. El enfrentamiento en la jornada inaugural del torneo también resultó en un triunfo del País Vasco, en esta ocasión por un tanteo de 2-1.

El segundo día del campeonato volvió a enfrentar a las selecciones de España y País Vasco. El primer duelo en categoría masculina y en la modalidad de cesta punta entre ambos conjuntos marcó la reapertura de la cancha situada en la antigua plaza de toros del Real San Carlos. En el primer set, el equipo conformado por Xabi Barandika y Unai Lekerika dominó desde el comienzo y se impuso por un parcial de 15-3 al integrado por Álex Hormaetxea y Gorka Mugartegui. El segundo set estuvo marcado por la igualdad, aunque el combinado vasco terminó imponiéndose en el parcial definitivo por 15-12.

La jornada del sábado no contará con más partidos entre los distintos combinados españoles y vascos, para lo que habrá que esperar al domingo. España se medirá este sábado a Uruguay, Argentina y Francia en las diferentes modalidades masculinas y femeninas, mientras que el País Vasco lo hará con México, Francia y Argentina. Las dos selecciones del territorio español se miden el domingo 18 de octubre en zare, pala corta y cesta punta femenina.

España y País Vasco se juegan las medallas la próxima semana

El XX Mundial de Pelota Vasca inició este jueves y se extenderá hasta el sábado 24 de octubre. También habrá duelos entre las selecciones de España y País Vasco en las jornadas del próximo lunes, martes y miércoles. A partir del miércoles 21, las distintas disciplinas vivirán la lucha por las medallas; en la que se esperan que ambas selecciones estén entre las favoritas. En el pasado Mundial, disputado en 2022, España se impuso en el medallero con 20 preseas, por delante de Francia y México.

En la presente edición, la vigésima de la historia del torneo, el País Vasco debuta con su propia selección en el Mundial; tras hacerlo ya como equipo independiente en la Liga de Naciones celebrada en Bilbao en noviembre de 2025. Un año atrás, la Asamblea General de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) aprobó que la Euskal Selekzioa pudiera desligarse del equipo español. El XX Mundial de Pelota Vasca ha sido testigo de los dos primeros duelos mundialistas entre ambos conjuntos que, por el momento, se han saldado con sendas victorias del País Vasco.