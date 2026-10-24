España gana al País Vasco en tres de los cuatro enfrentamientos en el Mundial de pelota vasca

España venció al País Vasco en tres de las cuatro finales que disputaron entre sí este en el Mundial de Pelota Vasca de Buenos Aires, tras los triunfos en mano individual, paleta goma y cesta punta individual para los españoles y el de los vascos en mano parejas. Una victoria que ha dado la vuelta al mundo después del dominio absoluto de la selección nacional.

El viernes deparó cinco primeros puestos a España, dos a Euskadi, dos a México y dos al local Argentina en el trinquete del Club Ciudad de Buenos Aires y los frontones de 30 y 36 metros del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), dos complejos muy cercanos entre sí en el norte de la capital argentina.

La primera final entre España y Euskadi fue para FermínArribillaga, que puso a la Roja 10-0 en el primer set sobre Ekmi Irribarria en el frontón de 36 metros, por lo que fue sustituido por Gaizka Carregal para el segundo, pero el español sostuvo su enorme superioridad para cerrar el juego 10-4. En mano por parejas, los campeones fueron los vascos Eñaut Lizeaga y Oier Elorz, que vencieron a los españoles Oian Canabal y Unax Apeztegura por 10-7 y 10-9.

La definición mundial de la cesta punta individual femenina enfrentó a Erika Mugartegui de la Euskal Selekzioa (selección vasca) contra HelenaBarrenetxea, quien le dio la dorada a España en dos sets (15-11 y 15-14). El último choque definitorio entre ambas selecciones fue en paleta goma femenina, en el que MaidenArdanaz se consagró para España tras derrotar a Nagore Martín por 15-10 y 15-13.

Más alegrías para España y Euskadi

El certamen debió recuperar este viernes partidos suspendidos el jueves por el clima de lluvias en Buenos Aires que humedeció la superficie de los escenarios y provocó la suspensión al poco de empezar el primer set de la final de mano parejas en trinquete, que enfrentó a los españoles Luis Sánchez e Íker Espinal ante los franceses Peio Larralde y Andoni Iphar.

La dupla ibérica se quedó con la medalla de oro con parciales 15-7 y 15-6. El xare también dio a España otro triunfo: el experimentado José ‘Joxi’ Lopetegui, junto a Sebastián Moncada, derrotaron en sets corridos a los franceses Bruno Driolet y Andoni Castera (15-7 y 15-6).

El XX Mundial que se disputa hasta este sábado en Argentina dio la oportunidad a ‘Joxi’ de enfrentar y derrotar durante la etapa clasificatoria a su propio hijo, Xuban, quien representó en este torneo a Euskadi. La delegación vasca sumó otra medalla dorada en la final de cesta punta individual masculina gracias a la victoria de Erik Erkiaga, que doblegó a Jeando Olharan (Francia) por 15-12 y 15-7.

Triunfos argentinos y mexicanos

El frontón de 30 metros del CeNARD mostró el dominio de las dos potencias americanas en la pelota vasca. El oro en frontenis fue todo de México en las ramas masculina y femenina: Isaac Pérez y Jorge Olivera superaron a los españoles Víctor Molina y Gustavo Vidal 15-3 y 15-8, mientras que Guadalupe Hernández y Ximena Placito derrotaron a las ibéricas Elena Agulló Medina y Lidia Simón Riera 15-14 y 15-13.

Ese mismo escenario vivió el partido más emocionante del viernes, cuando el argentino Federico Fernández rescató un partido casi perdido tras caer en el primer set 15-13 ante el español Gustavo Vidal; equilibró en el segundo con un 15-6 y el juego de desempate concluyó 10-9 para el suramericano, que fue sostenido por el eufórico aliento local desde las gradas.

Argentina también celebró la segunda medalla del certamen en el trinquete del club Ciudad cuando la dupla de Federico Andreassen y Alfredo Villegas se impuso a Miki Lascoiti e Iñigo Ansó, de España, por 15-9 y 15-6. Este sábado se disputarán las últimas finales de este Mundial que comenzó el 15 de octubre y contó con la participación de quince seleccionados: habrá partidos de pelota goma, pelota adaptada, pala corta y paleta cuero.