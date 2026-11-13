El lehendakari Pradales promete a Sancet la oficialidad de la selección del País Vasco: «Haremos realidad este sueño»

El lehendakari Imanol Pradales se ha querido sumar a la ola que han provocado las palabras de Sancet, jugador del Athletic, sobre la oficialidad de la selección del País Vasco y le ha prometido que ese «sueño» del que hablaba se hará «realidad».

Sancet, en su primera convocatoria con la selección autonómica del País Vasco, dijo que tiene como «principal objetivo» la oficialidad de ese equipo, que ahora se limita a jugar amistosos de bajo nivel, y que «sueña» con que algún día «pelear un Mundial con la selección de nuestro país».

Tras ello, Pradales ha dicho este viernes que Sancet expresó «lo que muchos de nosotros en este país pensamos y sentimos» y que lo ha hecho de «forma sincera, natural y respetuosa y sin atacar a nadie». Tras elogiar al jugador del Athletic, que jugó cuatro partidos con la Selección española (el último en marzo de 2024), Pradales promete que «haremos realidad este sueño, paso a paso, juntos».

Ese «sueño» es el de que el País Vasco tenga una selección oficial, independiente de la española, una petición continua que Sancet ha vuelto a recuperar en su primera llamada con ese combinado autonómico que entrena Arrasate, actual entrenador de Osasuna.

«Es lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas y ojalá mañana pueda ser oficial y nos podamos ver en un Mundial jugando con las más grandes», dijo Sancet, que ha pasado de decir que «era un sueño» jugar con España a ser el mismo «sueño» con el País Vasco.

«Tenemos que conseguirlo entre todos, poco a poco. Sé que es difícil, pero poniendo cada uno su granito de arena puede llegar algún día», añadió Sancet en estas declaraciones. El jugador del Athletic lleva sin ser convocado por Luis de la Fuente desde marzo de 2024, principalmente porque su nivel bajó mucho, y ahora se aferra a la selección regional del País Vasco.