El navarro Sancet pide la oficialidad de la selección del País Vasco: «Ojalá podamos pelear un Mundial con nuestro país»

Oihan Sancet, natural de Pamplona e internacional con España en cuatro ocasiones, ha pedido la oficialidad de la selección del País Vasco, con la que ha sido convocado en este parón para enfrentarse en un amistoso ante Venezuela. «Es lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas y ojalá mañana pueda ser oficial y nos podamos ver en un Mundial jugando con las más grandes», destacaba el futbolista del conjunto rojiblanco. Unas palabras que llegan en un momento en el que el CSD ha recibido la petición formal de la Federación Vasca de Fútbol para que la reconozca a través de la Ley del Deporte.

Para el jugador del Athletic, jugar para la selección del País Vasco «es un orgullo», como ha señalado en rueda de prensa. Sancet califica como «el objetivo principal» la cuestión de la oficialidad de la selección autonómica: «Tenemos que conseguirlo entre todos poco a poco. Sé que es difícil, pero poniendo cada uno su granito de arena puede llegar algún día».

«Ojalá podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país», ha señalado el futbolista que estuvo a punto de ir a una Eurocopa con España. Porque Sancet jugó cuatro partidos con la vigente campeona de Europa y del mundo. Debutó en 2023, en la fase de clasificación del campeonato continental. En marzo de 2024 disputó su último encuentro, el amistoso contra el racismo ante Brasil en el Bernabéu y, desde entonces, desapareció de los planes del seleccionador.

😳 SANCET, en su PRIMERA CONVOCATORIA con EUSKADI: 👉 «Es un orgullo jugar con la selección que amas». 👉 «Ojalá el día de mañana podamos jugar un Mundial con la selección de nuestro país”. 📹 @evelascojr ¡Nos vemos a las 12 de la noche en Energy! https://t.co/9P1tvClZ8V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2026

Meses antes del campeonato continental sufrió una serie de lesiones en el muslo que le hicieron perderse el tramo final de temporada con el Athletic y, pese a su excelente rendimiento ese curso, quedarse fuera de los planes del seleccionador. Luis de la Fuente no ha vuelto a contar con él, a pesar de ser uno de los mejores futbolistas con los que cuenta el Athletic. La falta de continuidad, debido a unos problemas físicos que suelen ser recurrentes en él, le ha impedido brillar como lo hizo en aquella etapa en la que llegó a ser internacional.