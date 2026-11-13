El independentista Sancet dijo que era «un sueño» jugar con España antes de pedir la oficialidad de la selección del País Vasco

Oihan Sancet ha estallado una polémica tremenda al pedir la oficialidad de la selección del País Vasco. El navarro y futbolista del Athletic Club de Bilbao ha reivindicado su deseo de que algún día pueda jugar una competición oficial como un Mundial y separarse así de España. Un llamamiento que le pasa factura después de tirar de hemeroteca y ver la contradicción con el discurso que dijo hace unos años al decir que jugar con la Roja era un sueño para él.

Para poner en contexto, Sancet fue convocado durante este parón de selecciones para jugar un amistoso contra Venezuela, pero con la diferencia de que, en lugar de vestirse la camiseta de España, lo haría con la selección vasca. Un conjunto no reconocido oficialmente ni por el Consejo Superior de Deporte (CSD) ni por la FIFA. Es por ello que, a raíz de la petición de la Federación Vasca de Fútbol de ser reconocidos ante la Ley del Deporte, el natural de Pamplona encendió la mecha en rueda de prensa: «Es lo que más deseo desde pequeño. Jugar con la selección que amo. Ojalá mañana se haga oficial y nos podamos ver en un Mundial jugando con las más grandes», comentó.

Pero lo que parece ahora ser un amor que viene desde hace años, sus palabras en octubre de 2023 decían totalmente lo contrario. Ocurrió cuando Luis de la Fuente le hizo debutar con España para jugar contra Escocia y Noruega en la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024. Sancet fue convocado por su gran nivel en el Athletic. «Me ha sorprendido. Me lo dijeron por la mañana y no me lo esperaba. Es un reto y un sueño. Ojalá pueda hacer las cosas bien», comentó. Después de incluso marcar en su primer partido con España, 99 minutos y cuatro partidos con la Selección después, Sancet no volvió a recibir la llamada de De la Fuente. Marzo de 2024 contra Brasil en un amistoso fue la última vez que jugó, y desde entonces parece que el navarro ahora se siente más vasco que español.

«Tenemos que conseguirlo entre todos poco a poco. Sé que es difícil, pero poniendo cada uno su granito de arena puede llegar algún día. Ojalá podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país», dijo ahora Sancet. Dos discursos. Dos juramentos de amor. Un cambio que ha tensado la situación entre las intensas estrategias del País Vasco para separarse de España y tener su propia selección.