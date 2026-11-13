Los ultras proetarras del Athletic calentarán el partido del País Vasco con una revuelta a las puertas de San Mamés

La selección vasca sigue provocando para que sea reconocida como un equipo independiente de España. En las últimas semanas, la Federación Vasca de Fútbol se ha encargado de presionar al CSD para que acepte su separación con el conjunto nacional. Una polémica que creció con las declaraciones de Oihan Sancet y que, en lugar de enfriarse, los grupos proetarras han salido al ataque organizando una revuelta en las calles de Bilbao antes del partido contra Venezuela.

Impulsado por los grupos separatistas, el País Vasco ha intensificado sus intentos para tener su propia selección. De hecho, Imanol Pradale apoyaba la petición del futbolista del Athletic de «cumplir» su sueño: «Haremos realidad este sueño, paso a paso, juntos. Has expresado lo que muchos de nosotros en este país pensamos y sentimos: de forma sincera, natural y respetuosa. Sin atacar a nadie», dijo en redes sociales. Es ahí donde los radicales han querido entrar en juego.

Aprovechando la tensión del partido, los grupos radicales Herri Norte y Herri Harmaila han hecho un llamamiento pidiendo al pueblo vasco a salir a las calles para pedir la independencia y la oficialidad de su selección: «Por la autodeterminación, por el camino de la libertad. ¡Oficialidad ahora!». Horas antes del partido en San Mamés, los ultras proetarras se concentrarán en la plaza de Indautxu y pasearán por las calles con ikurriñas y simbología independista en contra de España.

Un tipo de manifestación que alerta a la policía vasca de cara a este sábado, teniendo en cuenta la tensión que provocó este mismo grupo en la final del Mundial cuando se enfrentaron a los que apoyaron a España. De nuevo, otro conflicto que pone en el foco la presión que hacen los ultras vascos para que el Gobierno les dé carta blanca en su misión de tener su propia selección y separarse de España.