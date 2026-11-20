Faltan nueve días para que los españoles acudan a las urnas para elegir al próximo presidente del Gobierno. Tras un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, donde se vio al dirigente socialista que evitó la confrontación ante un líder popular que sí fue incisivo, la balanza sigue decantándose a favor del PP para ser el nuevo Ejecutivo.

Más allá del debate entre los dos máximos candidatos a La Moncloa, tanto el PP como el PSOE y el resto de las formaciones políticas afrontan ya el sprint final de la campaña electoral en busca del voto de los ciudadanos a través de mítines y actos por toda España, así como en entrevistas con medios de comunicación.

Sánchez, Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, los líderes de los principales partidos políticos, suelen ser los que se llevan todos los focos en cualquier evento de campaña. Aun así, cada formación se apoya también en las opiniones de figuras clave, como ex presidentes del Gobierno.

En el caso de los populares, una de las voces cantantes en las últimas semanas y que más se ha opuesto al gobierno actual es José María Aznar. El que fuera presidente entre 1996 y 2004 fue el encargado de abrir la campaña electoral en el mitin de Cartagena, donde rogó a la población «echar a Sánchez antes de que venda el país».

Los peores augurios de Aznar si sigue Sánchez

Recientemente, el presidente de FAES publicó en su cuenta oficial de Instagram una secuencia de uno de sus discursos de campaña, en la que planteaba a los votantes una serie de cuestiones fundamentales sobre lo que considera que pasará si Sánchez revalida legislatura.

«¿Cuál es el siguiente precio que van a pagar si consiguen otra vez formar esa coalición? ¿Es que los separatistas catalanes tienen mucho interés en la continuidad histórica de España? ¿Es que los separatistas catalanes tienen mucho interés en la Constitución? ¿Es que los antiguos terroristas, los de Bildu, están muy preocupados por la gobernabilidad de España? ¿Están muy preocupados por que la Constitución se mantenga? No», declaró el político madrileño.

Unas preguntas retóricas que él mismo respondió: «El precio que va a pagar Sánchez es que, si necesita los votos de los partidos nacionalistas, va a reconocer una nación por cada voto de un partido nacionalista que necesite. Y eso carga la continuidad histórica de España y nuestra Constitución», aseguró con firmeza Aznar.

Así se refería el que fuera presidente de honor del Partido Popular sobre los pactos de hace unos años del líder del PSOE con partidos independentistas, como Bildu o Junts, para formar gobierno. Puigdemont, sin ir más lejos, se alineó con la opinión de Aznar tras afirmar que Sánchez tiene una ambición desmedida y que todo lo que consiguió el independentismo no se hubiese conseguido con otro presidente.