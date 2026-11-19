En España existe una frase muy popular que reconoce que «el deporte es lo más importante de lo menos importante». Por lo tanto, todos los partidos políticos trabajan en potenciar al máximo cada disciplina a nivel recreativo, amateur y profesional. Sin embargo, Frente Amplio es el único que no tiene ninguna propuesta para favorecer a los deportistas, solo incluyen una medida para «proteger» a las personas trans y LGTBIQA+ y otra para perjudicar a las petroleras.

La coalición que presenta a Ada Colau como candidata a la presidencia del Gobierno destaca la protección de las personas trans y LGTBIQA+ en el deporte. Junto a esta medida añaden la prohibición de la publicidad de combustibles fósiles. La carencia de iniciativas evidencia que lo relacionado con la actividad física no es un objetivo en su concepción política.

El resto de partidos sí que han querido potenciar la competición profesional y la actividad física, que tiene una gran importancia a nivel económico, turístico y de ocio en España, por no hablar de la cantidad de puestos de trabajo que genera. Sin ir más lejos, según el estudio de impacto socioeconómico elaborado por PwC, el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid creo y mantuvo casi 11.000 empleos y consiguió un impacto total de 544 millones de euros.

La relación de Frente Amplio con algunos deportistas tampoco es la mejor. Recientemente, Marcos Llorente respondió al ministro Bustinduy sobre el tope de las herencias que propone Frente Amplio, ya que quedarían limitadas a un máximo de 10 millones de euros por heredero. El jugador del Atlético de Madrid fue contundente al conocer esta polémica medida: «Ahora el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos. Y que el resto se lo quedan ellos. Tócate los cojones».

Marcos Llorente sobre Frente Amplio

El lateral respondió a la dura crítica del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que le atacó duramente en la red social X. Mediante un comunicado, el futbolista dejó claro que deberían tratar de proponer alguna solución que genere beneficios: «Hacer política con el dinero de los demás es muy fácil. Lo verdaderamente complejo es crear riqueza, levantar empresas, asumir riesgos, generar empleo y construir un patrimonio».