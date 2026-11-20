El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha puesto fin al conflicto judicial que mantenía el futbolista Abde con su antigua agencia de representación, Vergette Sports. La resolución ha dado la razón a la empresa y obliga al futbolista del Betis a pagar una indemnización superior a los 230.000 euros. El tribunal considera probado que Abde rescindió de manera unilateral y sin justificación el contrato de representación exclusiva que le vinculaba con la empresa para así fichar por el Barcelona.

La historia se remonta a cuando se estaba formando como jugador y antes de firmar el contrato en diciembre de 2019. Los agentes de la compañía siempre mantuvieron una buena relación con Abde, costeándole sus dietas, traslados a entrenamientos y equipándole de material deportivo para que pudiera seguir formándose como futbolista. Incluso ayudaron económicamente a su familia para poder alquilar un domicilio lo más cerca posible donde se formaba.

Gracias a Vergette, el marroquí fichó por el Hércules…y fue ahí cuando llegó la ruputura. Después de jugar sus primeros partidos, la llamada del Barcelona provocó que Abde decidiera romper unilateralmente con la agencia y unirse a Integral Fútbol, la misma que más tarde cerró sus próximas salidas a Osasuna y Betis. De hecho, hace unos meses volvió a cambiarse para dejar su carrera en manos de Footfeell ISM, un movimiento a raíz de convertirse en un jugador clave en el Betis que disputa esta temporada la Champions.

En mayo de 2022, Vergette decidió proceder a la Solicitud de Arbitraje contra Abde ante el TAS y, cuatro años después de un duro proceso, el pasado mes de mayo la sentencia dictó que se había cometido un incumplimiento contractual por parte de Abde. Es por ello que el marroquí recibió la condena de una multa económica de 230.000 euros a Vergett Esportes, aunque por el momento no ha abonado aún dicha cantidad.