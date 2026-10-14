Un Barcelona de 10 que arrasa en Liga y Champions

El Barcelona ha sacado matrícula de honor en este inicio de temporada. Un 10 de 10. El conjunto culé lo ha ganado todo en Liga y Champions, arrasando y goleando a sus rivales. Diez victorias en sus diez primeros partidos oficiales. Una máquina de Hansi Flick que funciona como un auténtico reloj suizo.

La goleada del Barcelona al Galatasaray en el infierno turco confirmó, una vez más, el gran inicio de temporada que vive el equipo azulgrana. Diez victorias en diez partidos. Jugando muy bien al fútbol, goleando a sus rivales y ganando de manera muy cómoda. Hasta fácil podríamos decir, aunque todos sabemos que en el fútbol de élite no hay nada sencillo.

Este 10 de 10 del Barcelona se resume en ocho victorias consecutivas en Liga y otras dos en Champions. Es líder en la competición nacional y también en la Fase Liga europea. Sus números, además, son impresionantes. En Liga acumula 34 goles a favor y siete en contra en ocho jornadas. En Champions, ya ha marcado nueve goles a favor en dos encuentros.

El Barcelona arrasa

Números salvajes que confirman que este Barcelona asusta en España y Europa. Los fichajes de Rodri, Gordon, Adeyemi o Gabriel Jesús han subido el nivel del equipo, que no se resiente ni cuando tiene una baja tan importante como la de Raphinha. Juegue quien juegue, los de Hansi Flick funcionan igual de bien.

Lamine Yamal es el líder de este 10 de 10 del Barcelona con ocho goles y nueve asistencias en este inicio de temporada. Su decisivo partido en Estambul fue impresionante, con dos asistencias magistrales que dejaron asombrados al mundo del fútbol. El máximo goleador de este equipo sigue siendo Raphinha, con 12 dianas, y eso que no ha jugado sus dos últimos partidos. La baja no se nota y hasta con Olmo de falso nueve el equipo responde.

Sigue siendo la defensa del Barcelona lo más endeble del equipo. En Europa ha encajado gol en sus dos partidos. El Galatasaray se adelantó anoche en su primer disparo a portería y pudo meter el segundo poco después si el VAR no le hubiese anulado el tanto. Los de Flick flojean atrás, pero no lo están pagando porque arriba golean y arrasan con sus rivales.