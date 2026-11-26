Ana Iríbar, viuda del presidente del PP de Guipúzcoa y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por la organización terrorista ETA en 1995, Gregorio Ordóñez, dará el último impulso al candidato Jon Echeverría en el cierre de campaña ante las elecciones generales del domingo.

Según ha podido saber OKDIARIO, Iríbar arropará primero a Echeverría y su caravana en una mesa informativa en Irún, donde el cabeza de lista del PP por Guipúzcoa al Congreso el 29-N tendrá oportunidad de hacer balance de lo que ha sido esta campaña, marcada por los ataques y las amenazas que ha recibido de los proetarras, como se pudo ver en Hernani, Éibar, Andoáin, o este mismo jueves, en la Universidad Pública del País Vasco, en San Sebastián.

Por la tarde, la esposa de Gregorio Ordóñez estará junto a Jon Echeverría en el acto de clausura de esta campaña electoral, que los populares guipuzcoanos celebrarán en el hotel Costa Vasca, de la capital donostiarra.

Este apoyo de Iríbar al candidato Echeverría está cargado de simbolismo, ya que tanto ella como su marido, asesinado por ETA, representan los valores de la libertad, la dignidad y la democracia frente a la barbarie de los terroristas etarras y sus brazos civiles.

A la misma hora en que Jon Echeverría, el vicepresidente de Nuevas Generaciones y diputado regional en Murcia, Antonio Landáburu, y otros compañeros de partido eran increpados y acosados por instalar una carpa de debate en la Universidad del País Vasco, este periódico visitó este jueves en Madrid la exposición Gregorio Ordóñez. La vida posible.

Una muestra de acceso gratuito que puede verse en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, en el distrito madrileño de Tetúan, y que está centrada en la biografía del dirigente del PP tiroteado por la banda terrorista ETA el 23 de enero de 1995. La exposición, que reúne más de 300 objetos personales, fotografías y documentos, permanecerá aquí abierta hasta el 11 de diciembre, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Faes, que preside el ex jefe del Gobierno José María Aznar.

Así nos ha recibido una caterva de proetarras en la Universidad. Que pierdan toda esperanza. Vamos a seguir recorriendo Guipúzcoa. https://t.co/CT192ib2R4 — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 26, 2026

En una de las vitrinas se encuentra, por ejemplo, una carta de condolencias remitida a la familia de Gregorio Ordóñez por estudiantes universitarios del Colegio Mayor Deusto, en Bilbao. La misiva está fechada el 24 de enero de 1995, al día siguiente de que los etarras Valentín Lasarte, Francisco Javier García Gaztelu Txapote y Juan Ramón Carasatorre Zapata, miembros del comando Donosti, asesinaran al teniente de alcalde y presidente del PP de Guipúzcoa, con 36 años, dejando viuda a su mujer y un hijo de solo 14 meses.

A Gregorio le arrebataron la vida mientras comía con varios colaboradores, incluida María San Gil, luego líder del PP vasco (2004-2008), en el interior del bar La Cepa, en la Parte Vieja de San Sebastián.

La carta de los jóvenes del Colegio Mayor Deusto decía: «Somos un grupo de universitarios procedentes de todos los puntos de España, que cursamos estudios en Bilbao. Queremos hacer llegar nuestra más profunda condolencia por la pérdida de Gregorio Ordóñez, un hombre que luchó y murió por decir la verdad». Al mismo tiempo, los firmantes expresaron su «indignación y repulsa, una vez más, hacia el asesinato, la crueldad y la barbarie», y su solidaridad con «el dolor de todo el pueblo vasco».

Un ejemplo de humanidad que contrasta con la intolerancia de esos otros estudiantes que hoy trataron de amedrentar a Jon Echeverría en el campus donostiarra, profiriendo gritos del tipo «alde hemendik» (fuera de aquí) o «faxismoa borrokatu» (combatamos el fascismo) y colgando un cartel con su cara y el logo del Partido Popular tachado. Como antaño. Anormalidad democrática.

En otro panel de la exposición, sobresale la definición «El joven transformador», donde se cuenta cómo Gregorio Ordóñez inició su carrera política en Alianza Popular. Dos importantes razones le llevaron a dar el paso: «Me metí en política por dos motivos: porque quiero mucho a mi tierra y no quería verla doblegada por el yugo de los pistoleros de ETA y también porque no me daba la gana la forma de actuar de un pistolero verbal, el señor Arzalluz (PNV)». Gregorio tenía 25 años, tres más que Jon Echeverría.