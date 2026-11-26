Dos hombres han vandalizado los carteles electorales del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el municipio de Calahorra en La Rioja, y han tapado la propaganda del líder del PP con carteles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las imágenes difundidas por OKDIARIO muestran cómo uno de ellos arranca y manipula los carteles de Feijóo para colocar encima los del presidente del Gobierno, en un acto de sabotaje a la propaganda electoral.

Este acto vandálico contra el Partido Popular no ha sido un hecho durante esta campaña electoral. Desde que el presidente del Gobierno anunció el adelanto de las elecciones generales que tendrán lugar este 29 de noviembre, carteles del PP han aparecido arrancados, destruidos o retirados de los paneles electorales, en algunos casos mientras se colocaba propaganda de otras formaciones.

La comunidad autónoma en la que más se ha repetido este hecho ha sido en Valencia, donde los populatres han denunciado la retirada y destrucción de sus carteles en al menos siete municipios de la Ribera Alta: Catadau, Benifaió, Llombai, Montroi, Càrcer, Carcaixent y Massalavés.

En Teruel, los carteles del partido que se encontraban colocados en la plaza de San Juan aparecieron arrancados. La alcaldesa, Emma Buj, pidió respeto y anunció que volverían a colocar la propaganda retirada. En Petrer, el PP denunció que habían desaparecido todos sus carteles y los de Vox de los paneles electorales, mientras que los del resto de partidos permanecían intactos.

Actos vandálicos contra el PP

Esta campaña electoral también ha registrado incidentes durante la pegada de carteles. En Fuenlabrada, militantes del Partido Popular han denunciado insultos y el lanzamiento de huevos mientras colocaban propaganda electoral, además de amenazas de retirar los carteles. El partido anunció que presentaría una denuncia por lo sucedido.

Uno de los últimos denunciados por el partido de Feijóo contra sus carteles electorales se ha producido en Rioscuro, en Laciana (León), donde el PP ha informado del destrozo de una pancarta electoral instalada junto a un puente sobre el río Sil. La formación ha criticado la reiteración de estos ataques contra su propaganda en plena campaña electoral.

Los populares denuncian así una sucesión de ataques contra sus carteles y pancartas en diferentes puntos del país a pocos días de la cita electoral, y reclaman que se respete la propaganda de todas las formaciones políticas y el derecho a concurrir a las elecciones sin actos de vandalismo.