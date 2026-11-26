La trayectoria de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España, entre 2018 y 2024, estuvo marcada por sus discrepancias con algunas de las principales políticas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellas destaca la reforma del sistema público de pensiones impulsada por José Luis Escrivá, quien posteriormente le sucedió como gobernador de la institución.

Hernández de Cos advirtió en numerosas ocasiones de que las modificaciones introducidas por el Ejecutivo exigirían nuevas actuaciones para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Sus reservas abarcaron desde la revalorización de las pensiones conforme al IPC hasta el incremento de las cotizaciones sociales con el que el Gobierno pretendía financiar los mayores compromisos de gasto.

Hemeroteca contra Sánchez

En marzo de 2021, de Cos alertó de que recuperar la vinculación de las pensiones a la inflación podría elevar el gasto público en unos tres puntos del producto interior bruto (PIB) a lo largo de las siguientes tres décadas. Y también cuestionó que el traslado de determinados gastos de la Seguridad Social al Estado resolviera los problemas financieros del sistema, puesto que el desequilibrio persistiría en el conjunto de las Administraciones Públicas.

Cerca de año y medio más tarde, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el ahora presidente del Banco Central Europeo planteó limitar la revalorización conforme al IPC a las pensiones mínimas. El gobernador defendió incorporar tanto las prestaciones como los salarios de los funcionarios al pacto de rentas para repartir el coste de la inflación.

Pero, esto no es sólo cosa de Cos. Las advertencias continuaron tras la aprobación de la segunda parte de la reforma de Escrivá, en marzo de 2023. El Banco de España alertó de que el incremento de las cotizaciones sociales podía tener consecuencias negativas sobre el empleo, los salarios y la competitividad de las empresas, además de reducir la recaudación adicional prevista por el Ejecutivo.

En abril de 2024, el último informe anual presentado bajo el mandato de Hernández de Cos recogía estimaciones que situaban el incremento de los compromisos de gasto derivados de las modificaciones normativas entre 3,2 y 4,7 puntos del PIB en 2050 respecto al escenario anterior a la reforma. Sin embargo, el Gobierno defendía que las medidas aprobadas garantizaban la suficiencia de las prestaciones y reforzaban la sostenibilidad del sistema.

Incluso tildo de «perverso» determinadas negociaciones del gobierno en relación al compromiso del Gobierno de condonar parte de la deuda de Cataluña con el Estado. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados del 7 de mayo de 2024, el entonces gobernador advirtió de los riesgos de generar incentivos perversos entre las comunidades autónomas mediante la condonación de sus obligaciones financieras. Frente a esta medida, Hernández de Cos defendió abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

El impuesto a la banca aparece de nuevo

El economista también manifestó sus reservas sobre los gravámenes extraordinarios a las entidades financieras y las compañías energéticas impulsados por el Gobierno en 2022. Además, alertó de que en el caso de la banca, podían tener consecuencias sobre las condiciones de financiación de las familias y las empresas.

Por si fuera poco, la reforma laboral era otro de los ámbitos en los que de Cos expresaba su descontento. El economista defendió preservar los mecanismos de flexibilidad empresarial introducidos por la reforma laboral de 2012 y alertó de los posibles efectos adversos de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) sobre determinados colectivos de trabajadores.

Durante su mandato, el Banco de España publicó diferentes análisis sobre las consecuencias del incremento del salario mínimo en el empleo, especialmente entre los trabajadores más vulnerables a las subidas de los costes laborales. También defendió incrementar la oferta de vivienda en alquiler y mejorar la seguridad jurídica de los propietarios como vías para facilitar el acceso a la vivienda.

En este sentido, y a lo largo de sus seis años al frente del Banco de España, Hernández de Cos reclamó reiteradamente al Ejecutivo un programa de consolidación fiscal que permitiera reducir el déficit y la deuda pública.