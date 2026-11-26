Fumata blanca en el corazón del euro. El economista Pablo Hernández de Cos será el primer español en presidir el Banco Central Europeo (BCE) tras alcanzarse un acuerdo entre las potencias de la eurozona, como adelantó OKDIARIO. Aunque se daba por descontada su elección, Países Bajos mantuvo su candidato, Klaas Knot, hasta ela cumbre de este jueves de la eurozona. Hernández de Cos sustituirá a la francesa Christine Lagarde a partir del 7 de febrero de 2027.

De Cos, que ha sido exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco Internacional de Pagos (BIS), estará al frente de la segunda institución monetaria más importante del mundo. El BCE se encarga de la política relativa al euro, a la supervisión de los bancos del continente y al establecimiento de los tipos de interés oficiales.

De Cos será el primer español al frente de la institución supervisora en los más de treinta años de existencia del Eurosistema y el quinto presidente de su historia. El camino se ha despejado tras aceptar Países Bajos ceder su candidatura. La cumbre se ha saldado con la aprobación en la cumbre de los 21 Estados de la eurozona.

De Cos representa una terna de candidaturas que completarán Francia y Alemania, piezas clave para conseguir que el español llegara a la presidencia. Junto al exgobernador del Banco de España, estarán el alemán Markus Brunnermeier como economista jefe y el francés Laurence Boone como responsable de mercados del BCE. Estas dos candidaturas entrarán al cargo conforme terminen el mandato sus antecesores a lo largo de 2027.

Adelantarse a Le Pen

Desde hace más de un año, había rumores sobre el futuro de Lagarde. Su mandato expiraba a finales de octubre de 2027, sin embargo, la posible victoria de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales galas previstas para primavera llevaron a París y Berlín a mover ficha antes de tiempo.

Pablo Hernández de Cos será el español que habrá llegado más lejos en la intrincada arquitectura europea. El BCE es la institución económica más poderosa de la Unión Europea y se considera uno de los tres organismos más relevantes junto a la Comisión Europea, encabezada por la alemana Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, presidido por el portugués Antonio Costa.