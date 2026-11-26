Como ya recogió Miguel de Cervantes: «De bien nacido es ser agradecido». Puigdemont lo ha demostrado dos veces en el tramo final de la campaña. Ayer mismo, en su última rueda de prensa en Bruselas. Eligió el mismo sitio en el que compareció a finales de octubre del 2017, apenas dos días después de huir de España: el Club de Prensa. El expresidente catalán, a falta de resultados prácticos, es hombre de simbolismos.

Afirmó que el PSOE ha tenido que pasar por el tubo y, después de tanto criticar a la ultraderecha, metió a los socialistas en el mismo saco que sus rivales electorales. Recordó que la amnistía no la quería «ni el Partido Popular, ni Vox, ni el PSOE».

Insistió en que «hemos podido derrotar al Estado español» y que «España ha fracasado en su propósito». Viven en una burbuja. Hasta sacó pecho: «Volveré a mi país, Cataluña, sin tener que pedir permiso, ni perdón, sin haber renunciado a nada».

Acabó lanzando otra pulla: «Me fui como presidente de la Generalitat y regresaré allí donde la democracia catalana elige o destituye a sus presidentes». Aunque finalmente tuvo que admitir que el independentismo «hoy no está unido».

Por otra parte, dejó en el aire su futuro político. No lo veo ejerciendo de diputado de la oposición con un presidente socialista. Perdería la poca aureola que le queda. Es curioso, además, que no vuelva hasta el 12 de diciembre. Si lo hiciera hoy o mañana, acabaría de reventar la campaña socialista. Quizás por eso.

En la entrevista a El Mundo de los días 18 y 19 de noviembre fue todavía más duro, si cabe. Definió al líder del PSOE como «una persona amoral y con una ambición desmedida». Aunque probablemente en esto acertó. Incluso presumió: «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España». Manifestó que «no le compraría ni una bicicleta de segunda mano» y que «fueron ellos los que llamaron».

Sin embargo, diga lo que diga, el regreso de Carles Puigdemont es la constatación del fracaso del procés: Cataluña no es independiente. Al fin y al cabo, prometieron el milagro … ¡En julio del 2015! Han pasado

más de diez años. Tampoco lo veo con ganas de «implementar» la República catalana, como prometió el 10 de octubre de 2017 durante aquellos ocho segundos.

Lo más jodido de todo no es que no hayan pedido perdón, que también, sino que ni siquiera hayan hecho una reflexión o llegado a alguna conclusión sobre el daño causado.

A los catalanes siempre nos perdonan. La Generalitat ya se levantó contra el rey —Juan II, en este caso— durante una guerra civil que duró diez años (1462-1472). Terminó con la victoria del monarca y la famosa Capitulación de Pedralbes. El monarca perdonó a los sublevados y respetó las instituciones.

Con la Guerra dels Segadors (1640-1652), lo mismo. Felipe IV concedió un perdón general al finalizar la contienda y mantuvo las constituciones catalanas. A Companys, igual en 1936 tras los hechos del 6 de octubre

de 1934. Lo amnistiaron en cuanto ganaron las izquierdas.

La única excepción es la Guerra de Sucesión (1701-1714). Felipe V promulgó, tras su victoria, el Decreto de Nueva Planta (1716). Supuso una ruptura con el anterior régimen institucional catalán. Lo que los historiadores catalanes más oficialistas suelen ocultar es que las Cortes catalanas le habían jurado fidelidad en 1701. Cuatro años después cambiaron de bando. Desde la perspectiva de la legitimidad borbónica, aquello constituía un delito de lesa majestad: alta traición. No aprendemos de la historia. Ya lo decía Vicens Vives.